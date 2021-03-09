Европарламент лишил иммунитета Пучдемона и еще двух каталонских депутатов

Евродепутат Карлес Пучдемона Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Европейский парламент во вторник проголосовал за лишение иммунитета трех каталонских евродепутатов, включая бывшего главу испанской автономии Карлеса Пучдемона, сообщила член Европарламента Лэйла Чайби.

"Решение объявлено: парламент снимает иммунитет с каталонских евродепутатов Карлеса Пучдемона, Тони Комина и Клары Понсати", - написала Чайби в твиттере.

Телеканал Euronews отмечает, что теперь испанские власти могут предъявить Пучдемону, Комину и Понсати обвинения и на основании этого требовать у Бельгии их экстрадиции.

В Испании Пучдемона обвиняют в растрате госсредств и мятеже. Мадрид ранее уже пытался добиться его возвращения в Испанию, но попытки оказались неудачными. Против Комина и Понсати в Испании тоже действуют ордера на арест из-за незаконного референдума в Каталонии 2017 года.

По сообщению европейских СМИ, глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лайя приветствовала решение Европарламента, которое показало, что "проблемы Каталонии должны решаться в Испании, а не на европейском уровне".

1 октября 2017 года, когда Пучдемон был главой Женералитата автономии, в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.