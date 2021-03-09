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Пятеро убийц российского посла получили в Турции пожизненный срок

Пятеро убийц российского посла получили в Турции пожизненный срок
Портрет посла РФ в Турции Андрея Карлова
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Второй уголовный суд Анкары по особо тяжким преступлениям приговорил в пожизненному заключению пятерых обвиняемых в убийстве в 2016 году посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщает агентство "Анадолу".

Уточняется, что трое фигурантов получили по два пожизненных срока, а двое - по одному.

Нападение на Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии фотовыставки, организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Российский дипломат скончался от полученных ранений. Стрелявший в посла сотрудник турецкой службы безопасности Мевлют Алтынташ был убит на месте преступления.

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Убийство посла России в Турции

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Посол России в Турции Андрей Карлов (справа) во время открытия фотовыставки
Турция Андрей Карлов

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