В Турции задержали фигурантку дела об убийстве российского посла Карлова

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники турецкого Главного управления по борьбе с терроризмом во вторник объявили о поимке скрывавшейся от правосудия фигурантки дела об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщают турецкие СМИ.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти Аише Согют в воскресенье во время рейда в районе Бейликдюзю в Стамбуле.

Согют является супругой Шахина Согюта. Этот мужчина, по данным следствия, был "куратором" убийцы Карлова Мевлюта Мерта Алтынташа. По итогам расследования убийства Карлова женщину заочно приговорили к девяти годам тюрьмы за причастность к группировке ФЕТО, которая в Турции считается террористической. Тем не менее, до сих пор Согют удавалось скрываться от полиции.

Посол России в Турции Андрей Карлов погиб 19 декабря 2016 года в результате покушения во время открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре. Непосредственным убийцей Карлова был сотрудник службы безопасности Алтынташ, которого ликвидировали на месте преступления.

Турецкие судебные власти пришли к выводу, что покушение организовали с участием ФЕТО и лично главаря этой организации Фетуллаха Гюлена.

Следствие пришло к выводу, что Алтынташ не мог иметь доступа к информации о графике работы российского посла, а значит, преступление было спланировано при поддержке разведывательной структуры.

Выяснилось также, что данные о графике мероприятий с участием посла РФ передал Алтынташу бывший сотрудник Управления по информационным технологиям и связям Турции Шахин Согют.

Итоговое решение суда по делу об убийстве Карлова было вынесено 9 марта 2021 года. Подсудимые Шахин Согют и Салих Йылмаз были приговорены к двум пожизненным срокам в колонии строгого режима.