Президент Армении возложил на Пашиняна ответственность за последствия отставки главы ГШ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян считает, что вопрос об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна отныне находится в рамках полномочий премьер-министра Никола Пашиняна.

"Вопрос об освобождении от должности начальника ГШ ВС Оника Гаспаряна по части правовых процедур, конституционной ответственности и политических последствий находится в рамках правомочий и усмотрений премьер-министра", - говорится в ответе президента председателю Палаты адвокатов Армении Ара Зограбяну.

Полученный из администрации президента за подписью главы аппарата Эмиля Тарасяна документ Зограбян опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Президент отметил, что приоритетом для него является обеспечение безопасности и стабильности страны, решение проблем армии. "Президент призывает всех совместно предпринять все меры для разрешения ситуации и подтверждает готовность института президента служить в качестве площадки переговоров", - отмечается в ответе президента.

Ранее Зограбян заявил журналистам, что президент Армении может до 9 марта обратиться в Конституционный суд республики по вопросу ходатайства премьера. Он также обратился с соответствующим письмом к Саркисяну.

"Согласно Конституции и закону "О воинской службе и статусе военнослужащего" от 15 ноября 2017 года президент Армении может до 9 марта обратиться в КС для признания антиконституционным проекта указа об освобождении от должности начальника ГШ ВС", - сказал Зограбян на митинге сторонников Гаспаряна у здания Минобороны 6 марта.

По его словам, в первый раз, возвращая премьеру его ходатайство об увольнении Гаспаряна, президент заявил, что проект указа был изучен юристами и экспертами, в результате чего было установлено, что он противоречит Конституции.

"Непонятно, почему президент изменил свою позицию после встречи с премьер-министром, почему он не обратился в Конституционный суд", - отметил глава Палаты адвокатов Армении.

О том, что Гаспарян, ранее вступивший в конфликт с премьером, считается освобожденным от должности, заявил ранее во вторник вице-спикер парламента республики Ален Симонян.

"У президента было время до 9 марта. Президент Армении никак не оспорил решение премьер-министра (об увольнении Гаспаряна - ИФ), но и не подписал указ. Таким образом, согласно законодательству указ об освобождении начинает действовать силой закона", - сказал Симонян, слова которого приводят СМИ.