Решение об отставке главы Генштаба Армении вступило в силу

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Начальник Главного штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян, ранее вступивший в конфликт с премьером Николом Пашиняном, считается освобожденным от должности, заявил вице-спикер парламента республики Ален Симонян.

"У президента было время до 9 марта. Президент Армении никак не оспорил решение премьер-министра (об увольнении Гаспаряна - ИФ), но и не подписал указ. Таким образом, согласно законодательству, указ об освобождении начинает действовать силой закона", - сказал Симонян, слова которого приводят СМИ.

Между тем представитель оппозиционного "Движения спасения родины" Ваграм Багдасарян заявил журналистам во вторник, что на встрече с президентом он пообещал выразить свою позицию по вопросу Гаспаряна до конца рабочего дня.

"Президент также сказал, что должен сделать все для избежания потрясений в стране", - отметил Багдасарян.

Оппозиция Армении вечером во вторник проводит очередной митинг с требованием отставки Пашиняна, а также ожидает решения президента Армении по вопросу ходатайства Пашиняна об освобождении от должности начальника Главного штаба Гаспаряна.

Ранее председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян заявил журналистам, что президент Армении может до 9 марта обратиться в Конституционный суд республики по вопросу ходатайства премьера.

"Согласно Конституции и закону "О воинской службе и статусе военнослужащего" от 15 ноября 2017 года президент Армении может до 9 марта обратиться в КС для признания антиконституционным проекта указа об освобождении от должности начальника ГШ ВС", - сказал Зограбян на митинге сторонников Гаспаряна у здания Минобороны 6 марта.

По его словам, в первый раз, возвращая премьеру его ходатайство об увольнении Гаспаряна, президент заявил, что проект указа был изучен юристами и экспертами, в результате чего было принято решение, что он противоречит Конституции.

"Непонятно, почему президент изменил свою позицию после встречи с премьер-министром, почему он не обратился в Конституционный суд", - отметил глава Палаты адвокатов Армении.