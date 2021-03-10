Кабмин Армении объявил об освобождении от должности главы Генштаба страны

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Начальник Главного штаба ВС Армении Оник Гаспарян с 10 марта считается освобожденным от должности вступившим в действие силой закона указом, сообщает пресс-служба правительства.

"Руководствуясь положениями закона о военной службе и статусе военнослужащего и Конституцией, премьер-министр 25 февраля направил президенту предложение об освобождении от должности начальника ГШ. 27 февраля в аппарат правительства поступили возражения президента, которые не были приняты премьером, о чем президент был уведомлен 28 февраля. Учитывая, что в установленные законом сроки президент не подписал предложенный премьером указ и не обратился в КС, принимая за основу часть 6 ст.35.1 закона о военной службе и статусе военнослужащего и часть 3 ст. 40 того же закона, Оник Гаспарян считается освобожденным от должности силой закона с 10 марта", - говорится в заявлении правительства.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна от должности первого заместителя начальника Главного штаба. Указ об освобождении был подписан по предложению Пашиняна.

25 февраля Пашинян направил ходатайство президенту Армении об освобождении от должности начальника Главного штаба, однако Саркисян не подписал соответствующий указ.

28 февраля администрация президента Армении повторно получила от премьера ходатайство об освобождении от должности начальника Главного штаба.

2 марта Саркисян принял решение не подписывать и второе ходатайство. В пресс-службе президента сообщили, что Саркисян принял решение обратиться в Конституционный суд.

Во вторник, 9 марта, оппозиция Армении полностью заблокировала здание парламента страны, заявив, что Пашинян и его политическая команда "смогут войти в парламент только по вопросу отставки" премьера.

Ранее во вторник президент Армении Армен Саркисян возложил на Пашиняна ответственность за политические последствия отставки начальника ГШ ВС Гаспаряна.