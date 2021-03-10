Гондурас подписал контракт на закупку российской вакцины "Спутник V"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил, что подписал контракт на закупку российской вакцины "Спутник V".

"Мы только что закончили встречу с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций, и нам прислали договор о контракте, он подписан", - сообщил президент в своем твиттере.

Он отметил, что Гондурас планирует закупить 4, 2 млн доз вакцины "Спутник V".

В феврале российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Гондурасе в рамках ускоренной процедуры.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране зарегистрировано более 174 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались более 4,2 тыс. человек, вылечились - более 68 тыс.