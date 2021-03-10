Что случилось этой ночью: среда, 10 марта

Контакт на закупку российской вакцины Гондурасом, тайники с тротилом в Белоруссии, новые ограничения из-за COVID в Эстонии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Министр здравоохранения Республики Алтай задержан по подозрению в коррупции.

- Гондурас подписал контракт на закупку российской вакцины "Спутник V". Страна планирует закупить 4,2 млн доз.

- Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-губернатора Ивановской области Меня. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в один из московских судов для рассмотрения по существу.

- Глава белорусского КГБ рассказал о найденных тайниках с тротилом. Он пообещал в ближайшее время раскрыть детали о "конкретных лицах и фактах".

- Власти Белоруссии будут действовать жестко во время акций протеста 25-27 марта. По данным властей, ожидается "вывод людей на несанкционированную часть мероприятий, на улицы, с элементами провокаций, с возможными пострадавшими из числа простых граждан и каких-то чрезвычайных ситуаций".

- В Эстонии введут масштабные ограничения из-за распространения COVID. Для предотвращения распространения коронавируса в общественных пространствах вне помещений будет введено ограничение на передвижение по принципу 2+2, которое означает, что вместе могут передвигаться до двух человек, которые должны держать от других дистанцию в два метра.