Президент Армении обратился в КС по поводу увольнения главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд (КС) с просьбой решить соответствие конституции закона о военной службе и статусе военнослужащего в рамках кризиса вокруг освобождения от должности начальника Главного штаба ВС страны Оника Гаспаряна.

"Обращение в КС обусловлено существующими проблемами в правоприменительной практике данного закона, которые стали очевидными в результате инициативы премьер-министра по освобождению от должности начальника ГШ ВС и последовавшими конституционными правовыми процессами", - сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, решение КС может возыметь серьезнейшее влияние на уже принятые решения, на существующие и будущие процессы в контексте комментария закона.

"Президент Армении надеется, что принятие во возможности скорого решения привнесет правовую определенность и будет способствовать разрешению кризиса", - отметили в администрации президента.

Политический кризис в Армении

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна от должности первого заместителя начальника Главного штаба. Указ об освобождении был подписан по предложению Пашиняна.

25 февраля Пашинян направил ходатайство президенту Армении об освобождении от должности начальника Главного штаба, однако Саркисян не подписал соответствующий указ.

28 февраля администрация президента Армении повторно получила от премьера ходатайство об освобождении от должности начальника ГШ.

2 марта Саркисян принял решение не подписывать и второе ходатайство. В пресс-службе президента сообщили, что Саркисян принял решение обратиться в Конституционный суд.

Во вторник, 9 марта, оппозиция Армении полностью заблокировала здание парламента Армении, заявив, что армянский премьер и его политическая команда "смогут войти в парламент только по вопросу отставки Пашиняна".

Ранее во вторник Саркисян возложил на Пашиняна ответственность за политические последствия отставки начальника ГШ ВС страны.