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Роскомнадзор не заметил проблем из-за замедления работы Twitter в РФ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российский Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУССОП) и операторы не зафиксировали инцидентов, связанных с централизованным замедлением работы в РФ сервиса микроблогов Twitter, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"ЦМУССОП совместно с дежурными службами операторов связи обеспечивается круглосуточный контроль работы сети. Инцидентов, связанных с замедлением доступа к Twitter, не зафиксировано", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что, по состоянию на 11 марта 2021 года, не удаленными остаются более 3,1 тыс. материалов с запрещенной информацией. В РКН сообщили также, что ответ на направленное Роскомнадзором в Twitter требование удалить запрещенные материалы с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал.

Замедление работы Twitter обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% - фиксированной на территории всех федеральных округов РФ. Оно распространяется на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений. Текстовые сообщения в соцсети доставляются без ограничений, говорится в сообщении.

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Ранее в четверг замглавы ведомства Вадим Субботин сообщил "Интерфаксу", что сбои в работе ряда интернет-ресурсов в РФ не связаны с действиями Роскомнадзора по замедлению работы Twitter, а замедление работы сервиса идет в штатном режиме. Он выразил надежду на диалог с компанией и назвал абсурдными обвинение в адрес РКН со стороны Twitter в ограничении свободы дискуссии в интернете. Кроме того, Субботин сообщил, что замедление работы сервиса в РФ никак не связано с размещаемой в нем информацией о несанкционированных протестных акциях.

Накануне Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в связи с тем, что компания систематически не исполняет требования по удалению контента, запрещенного в РФ. Вскоре после этого пользователи интернета начали жаловаться на проблемы с доступом к целому ряду государственных сайтов. В РКН, Ростелекоме и Минцифры заявили, что это не связано с действиями в отношении Twitter, а вызвано сбоем в работе маршрутизаторов в сетях Ростелекома.

В четверг газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на неназванного представителя Twitter, что компания в курсе того, что Роскомнадзор замедляет работу этой соцсети в РФ, и обеспокоена попытками ограничить свободу дискуссии в интернете. При этом он заявил, что работа Twitter в РФ "замедляется в широких масштабах намеренно и неизбирательно". В Twitter заверили, что компания придерживается политики нулевой терпимости в отношении сексуальной эксплуатацией детей, пропаганды суицидов и купли-продажи наркотиков.

Роскомнадзор Twitter

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