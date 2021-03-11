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Азербайджан освободил армянку, имеющую гражданство Армении и Ливана

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Баку освободил гражданку Ливана и Армении Маралле Наджарян, которая ранее была задержана в Карабахе, сообщила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Наджарян была задержана правоохранительными органами Азербайджана в зоне бывшего конфликта (в Карабахе - ИФ) вместе с гражданином Ливана армянского происхождения. Наджарян проникла на территорию Азербайджана незаконно, совершив также другие действия в нарушение законодательства Азербайджана", - сказала Абдуллаева.

По ее словам, 10 марта 2021 года в результате проявленного азербайджанской стороной гуманизма Наджарян была освобождена.

Как отметила Абдуллаева, Наджарян предпочла вернуться в Ливан, а не в Армению. "В результате обсуждений с российской стороной не удалось отправить Наджарян в Россию, поскольку она является гражданкой Ливана. По этой причине Наджарян была отправлен обратно в Ливан через Турцию", - сказала Абдуллаева.

При этом она подчеркнула, что сейчас в Азербайджане нет задержанных женщин армянского происхождения. "Азербайджан освободил всех пять женщин, задержанных в ходе войны", - добавила Абдуллаева.

Армения Азербайджан Ливия Маралле Наджарян

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