Ереван отверг заявление Баку о передаче Армении всех военнопленных

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Ереване назвали ложью заявление Баку о том, что Азербайджан вернул Армении всех военнопленных.

"Это очередная ложь азербайджанской стороны по самому актуальному гуманитарному вопросу. Заявление главы МИД Азербайджана противоречит другим полномочным органам этой страны, которые подтвердили факт нахождения десятков армянских военнопленных в Азербайджане, взятых в плен как во время боевых действий, так и после установления режима прекращения огня", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян.

Она отметила, что Азербайджан не предоставляет информацию об армянских военнопленных в Европейский суд по правам человека, который занимается этим вопросом в рамках межгосударственного дела "Армения против Азербайджана".

"Суд недавно решил уведомить об этом Комитет министров Совета Европы, подчеркнув, что Азербайджан неоднократно нарушал сроки, установленные Европейским судом, и не предоставил полную информацию", - заявила Нагдалян.

По ее словам, в настоящее время принимаются обеспечительные меры против Азербайджана относительно 188 пленных армян.

"Невыполнение установленных Европейским судом промежуточных мер равносильно нарушению Европейской конвенции о правах человека. Хочу добавить, что 8-ое положение заявления от 9 ноября 2020 года касается всех военнопленных и удерживаемых в качестве заложников лиц", - сказала она.

Пресс-секретарь армянского Минобороны посчитала подобные заявления азербайджанской стороны доказательством того, что Баку сознательно не выполняет трехстороннее заявление. Она добавила, что "удерживание армянских пленных в качестве заложников подрывает выполнение соглашений, изложенных в трехстороннем заявлении".

Ранее в понедельник на брифинге с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку не считает военнопленными армянских военных, задержанных в Карабахе после заключения трехстороннего соглашения.

"Азербайджан вернул Армении всех военнопленных. Лица, задержанные на территории Азербайджана 26 ноября 2020 года, не являются военнопленными", - сказал Байрамов.

Комментируя озабоченность ОБСЕ судьбой армянских военных, Байрамов добавил, что они являются террористами.