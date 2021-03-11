Принц Уильям заверил, что британской королевской семье чужд расизм

Фото: Justin Tallis - WPA Pool/Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сын британского наследного принца Чарльза - принц Уильям - в ответ на вызвавшее скандал интервью своего брата Гарри и его супруги Меган Маркл заявил телеканалу Sky News, что королевская семья - не расистская.

"Мы совсем не расистская семья", - сказал он и добавил, что с братом пока не говорил.

Prince William has said his family is not racist and he has not yet spoken to his brother since Harry and Meghan's explosive interview.



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Ранее герцог Сассекский и Меган Маркл рассказали в интервью Опре Уинфри, почему они покинули Великобританию и как страдали там от расизма. Маркл заявила, что королевская семья не хотела, чтобы ее сын Арчи получил титул принца. Кроме того, британских монархов заботил вопрос, какого цвета будет его кожа.

Гарри добавил, что разговор о тоне кожи его сына был "странным" и он был шокирован, но детали раскрывать отказался.

Кроме того, Маркл рассказала, что во время жизни с королевской семьей у нее были суицидальные мысли. Она хотела обратиться за помощью, но ей сказали, что это пагубно бы сказалось на образе королевской семьи.

Букингемский дворец после интервью заявил, что расовый вопрос, поднятый в интервью, вызывает озабоченность. "Всей семье было грустно узнать, насколько трудно было Гарри и Меган последние несколько лет. Поднятые вопросы, в частности расовый, вызывают озабоченность. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно, и семья рассмотрит их лично", - приводит телеканал заявление дворца.

В 2020 году Гарри с женой объявили, что по договоренности с королевской семьей отказались от исполнения официальных королевских обязанностей, лишились права на титул "Их королевские высочества" и права на бренд SussexRoyal.

Американская актриса Меган Маркл и младший внук английской королевы принц Гарри поженились в мае 2018 года. Мать Маркл - афроамериканка. У супругов один ребенок - сын Арчи, родившийся в мае 2019 года.