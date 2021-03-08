Жена принца Гарри обвинила Британскую королевскую семью в расизме

Британцы смотрят интервью Меган Маркл и принца Гарри Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Британский принц Гарри и его жена актриса Меган Маркл, которые проживают в Калифорнии, дали большое интервью американской ведущей Опре Уинфри.

Как сообщает "Би-би-си", в ходе интервью пара заявила, что сталкивалась с расизмом в Британской королевской семье. В частности, Маркл заявила, что один из членов семьи спрашивал, насколько темной будет кожа их будущего ребенка. Вопрос возник в связи с тем, что мать Маркл чернокожая. Она отказалась уточнить, кто именно задал этот вопрос.

Актриса отметила, что их сын Арчи не получил титула, но заверила, что для нее не имеет значения титул сам по себе, она лишь хотела, чтобы ребенку была обеспечена охрана.

Кроме того, пара заявила, что они поженились за три дня до помпезной церемонии. Гарри и Меган позвали архиепископа Кентерберийского и заключили союз, "который должен быть только между ними".

Маркл также рассказала в интервью, что у нее "были суицидальные" мысли и она не хотела больше жить. По словам актрисы, она чувствовала себя очень одинокой из-за ограничений, которые налагает жизнь в Королевской семье. Маркл заявила, что месяцами не выходила куда-то по собственному желанию.

Актриса также рассказала, что ничего не знала о Британской королевской семье и многие требования стали для нее неожиданностью. По ее утверждению, она знала только то, что ей рассказывал принц Гарри, сама ничего не изучала по этому вопросу.

Принц Гарри заявил, что у него очень хорошие отношения с королевой Елизаветой II, но при этом отношения с отцом, принцем Чарльзом, не самые лучшие, хотя он хотел бы их улучшения. Относительно своего брата, принца Уильяма, он сообщил, что "у них разные пути".

Кроме того принц Гарри заявил, что семья ранее лишила их финансирования, поэтому они подписали контракты с корпорациями Netflix и Spotify. При этом принц уточнил, что у него также есть деньги, которые ему оставила его мать принцесса Диана.

Ранее на прошлой неделе британская The Times написала, что несколько бывших работников Британской королевской семьи стали жертвами травли со стороны Маркл. Сообщалось, что в 2018 году двое бывших ассистентов актрисы были вынуждены уйти с работы из-за ее отношения, еще один человек "чувствовал себя униженным". Утверждалось, что тогда Букингемский дворец не предпринял никаких шагов после жалоб работников. Однако после материала The Times было начато официальное расследование.

В 2020 году Гарри с женой объявили, что по договоренности с королевской семьей отказались от исполнения официальных королевских обязанностей, лишились права на титул "Их королевские высочества" и права на бренд SussexRoyal.