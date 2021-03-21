Букингемский дворец пересмотрит свою политику в отношении меньшинств

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Букингемский дворец намерен уделять больше внимания поддержке меньшинств и этнического разнообразия во всех королевских домах - в Букингемском дворце, Кларенс-хаусе и Кенсингтонском дворце. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на источник в королевских кругах.

По его словам, в Букингемском дворце уже существуют политика, процедуры и программы поддержки меньшинств, но желаемых результатов они не принесли. Источник подчеркнул, что эти меры были приняты еще до скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл.

По словам источника CNN в королевском окружении, при дворце может появиться специальная должность ответственного за поддержку меньшинств и разнообразия. Собеседник телеканала подчеркнул, что такая опция обсуждается в числе прочих возможных мер, но решение еще не принято.

Расизм в королевской семье

Сообщения о работе Букингемского дворца по поддержке разнообразия появились после того, как принц Гарри и Меган Маркл рассказали в интервью Опре Уинфри о расизме в королевской семье. По словам герцогини Сассекской, во время ее беременности некоторые члены королевской семьи выражали обеспокоенность тем, насколько темной может быть кожа у ее будущего ребенка. Также она заявила, что королевская семья не хотела получения ее сыном Арчи титула принца.

Гарри добавил, что разговор о тоне кожи его сына был "странным" и он был шокирован. Пара отказалась назвать имена тех, кто обсуждал цвет кожи их сына, но позже уточнила, что это не королева Елизавета II или герцог Эдинбургский принц Филипп.

Кроме того, Маркл рассказала, что во время жизни с королевской семьей у нее были суицидальные мысли. Она хотела обратиться за помощью, но ей сказали, что это пагубно бы сказалось на образе королевской семьи.

Букингемский дворец после интервью выразил озабоченность в связи с заявлениями о расизме.

"Всей семье было грустно узнать, насколько трудно было Гарри и Меган последние несколько лет. Поднятые вопросы, в частности расовый, вызывают озабоченность. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно, и семья рассмотрит их лично", - заявили во дворце.

Принц Уильям, комментируя интервью брата и его супруги, заявил, что королевская семья не расистская.

Брак принца Гарри и Меган Маркл

Американская актриса Меган Маркл и младший внук британской королевы принц Гарри поженились в мае 2018 года. Мать Маркл - афроамериканка. У супругов один ребенок - сын Арчи, родившийся в мае 2019 года.

В 2020 году Гарри с женой объявили, что по договоренности с королевской семьей отказались от исполнения официальных королевских обязанностей, лишились права на титул "Их королевские высочества" и права на бренд SussexRoyal.

Во время жизни герцога и герцогини Сассекских вместе с королевской семьей в британских СМИ неоднократно появлялись сообщения о конфликтах внутри семьи.