Вакцина Johnson & Johnson рекомендована к применению в ЕС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало в четверг предоставить условное разрешение на коммерческое использование вакцины Janssen (компания Johnson & Johnson) против COVID-19.

"После тщательной оценки комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) пришел к консенсусу, что данные о вакцине надежны и соответствуют критериям эффективности, безопасности и качества", - говорится в коммюнике европейского агентства.

В нем отмечается, что вакцина против COVID-19 Janssen - четвертая вакцина, рекомендованная в ЕС для предотвращения заболевания коронавирусом.

По словам исполнительного директора EMA Эмер Кук, "это первая вакцина, которую можно применять, используя одну дозу".

Результаты клинических испытаний с участием пациентов в США, Южной Африке и странах Латинской Америки показали, что вакцина Janssen эффективна для людей в возрасте от 18 лет. В исследовании приняли участие более 44 тысяч человек. Эффективность препарата оценена в 67%.

Побочные эффекты вакцины Janssen в ходе исследования обычно были легкими или умеренными и исчезали в течение нескольких дней после вакцинации, отмечается в сообщении EMA. Наиболее частыми из них были боль в месте инъекции, головная боль, усталость, мышечная боль и тошнота.

За безопасностью и эффективностью вакцины продолжат следить через систему фармаконадзора ЕС и посредством дополнительных исследований, проводимых компанией и европейскими властями, говорится в коммюнике EMA.

Ранее в ЕС было разрешено применение вакцин Moderna, AstraZeneca и препарата совместного производства Pfizer и BioNTech.