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Moderna сообщила о разработке вакцины от южноафриканского штамма COVID-19

Обновленный препарат направлен на испытания

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Компания Moderna разработала обновленную версию своей вакцины против COVID-19, направленную на борьбу с южноафриканским вариантом коронавируса, и отправила в Национальный институт здравоохранения США для клинического испытания.

"Moderna (...) объявляет о завершении производства материала для клинических испытаний своего варианта специфической вакцины-кандидата мРНК-1273.351 против варианта SARS-CoV-2, известного как B.1.351, впервые идентифицированного в ЮАР, и отправила дозы в Национальный институт здравоохранения (NIH) для клинического испытания фазы 1, которое будет проводиться и финансироваться Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний NIH (NIAID)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Обновленная вакцина будет "бустерной" для людей, которые уже были вакцинированы против коронавируса, и первичной для тех, кто не болел COVID-19 и не был привит.

Кроме того, компания заявила, что проверяет влияние на иммунитет более низкой дозы ее нынешней вакцины от COVID-19, ряд участников исследования уже получил третью дозу.

"Мы быстро переходим к тестированию обновлений вакцин, которые касаются новых вариантов вируса. Moderna стремится вносить столько обновлений, сколько потребуется для взятия пандемии под контроль", - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

При этом не уточняется, когда обновленная вакцина станет доступна общественности.

Новые штаммы коронавируса были обнаружены в Великобритании, ЮАР и Бразилии, о них стало известно в конце минувшего года. По данным ученых, эти варианты более заразны.

Впоследствии стало известно, что южноафриканский штамм коронавируса способен поражать людей, ранее привитых или переболевших COVID-19. Согласно данным из опубликованного ранее исследования ученых Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации нового варианта COVID-19, который также носит названия 501Y.v2 или B1351, делают данный штамм существенно устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были пациенты с COVID-19.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
США ЮАР Коронавирус

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