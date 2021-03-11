Микробиологи выяснили, что переболевшим COVID-19 достаточно одной дозы вакцины Pfizer

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Переболевшим коронавирусной инфекцией достаточно одной дозы вакцины от Pfizer-BioNTech или от Moderna, чтобы у них выработался иммунитет к коронавирусу, установили микробиологи Флориан Краммер и Вивиана Саймон из медицинской школы Icahn больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке. Об этом пишет Medical Express.

Они провели исследование на группе из 109 человек, среди которых были как переболевшие COVID-19, так и не болевшие.

Испытуемым вкололи две дозы вакцины с интервалом три-четыре недели. Через несколько дней после первой прививки у переболевших выработалось антител в 10, то и в 20 раз больше, чем у тех, кто не болел. После второй дозы у переболевших скорость выработки антител выросла более чем в десять раз.

"Мы показали, что ответ антител на первую дозу вакцины у людей с ранее существовавшим иммунитетом равен или даже превышает ответ у неинфицированных людей после второй дозы. По этой причине мы считаем, что одной дозы вакцины достаточно для людей, которые уже были инфицированы SARS-CoV-2, для достижения иммунитета ", - объяснила Саймон.

По словам Краммера, первая доза вакцины для переболевших "иммунологически напоминает бустерную (вторую) дозу у людей, которые не были инфицированы".

Ученые также изучили системные реакции после первой дозы вакцины во второй группе из 231 человека, 83 из которых дали положительный результат на COVID-19, а 148 - нет. Хотя вакцины в целом хорошо переносились, симптомы в месте инъекции, включая боль, отек и покраснение кожи, были обнаружены в обеих подгруппах. Однако переболевших побочные эффекты возникали со значительно большей частотой, включая усталость, головную боль, озноб, лихорадку и боль в мышцах или суставах.

Авторы исследования предполагают, что интенсивность ответа на первую дозу у ранее инфицированных людей, по-видимому, аналогична реакции людей, ранее не инфицированных, после второй дозы. Причина более сильного ответа в обеих группах, вероятно, связана с тем фактом, что организм уже "подготовлен", то есть иммунные клетки научились распознавать спайковый белок вируса - антиген, который составляет основу вакцинации. Таким образом, эти клетки реагируют более энергично, что приводит к более сильной реакции на вакцину.

Ученые предлагают проводить перед вакцинацией серологический анализ для обнаружения у человека антител к спайковому белку коронавируса. Если окажется, что у него есть антитела и он уже переболел COVID-19, ему может не понадобиться вторая доза вакцины. Этот расклад позволит расширить масштаб вакцинации при тех же запасах препарата.