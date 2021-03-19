Лукашенко признался, что его настораживает "драка вакцин"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает высокую конкуренцию на рынке среди производителей вакцин от COVID-19.

"Меня очень настораживает в последнее время "драка вакцин". Несколько триллионов - рынок по вакцинам. И все хотят этот кусок отхватить", - сказал глава государства во время встречи с сотрудниками ОАО "Молочный мир" в Гродно. Слова президента приводит госагентство БелТА.

Лукашенко напомнил, что скоро в Белоруссии начнут производство российской вакцины "Спутник V", а до конца года ожидается получение и полностью отечественного продукта.

Президент признался, что его настораживает как будто специальное подогревание темы пандемии: регулярно сообщается о появлении все новых штаммов коронавируса. Однако белорусский лидер сказал, что пока не делает на эту тему каких-то выводов.

При этом глава государства отметил, что в итоге было принято правильное решение не останавливать предприятия и экономику в целом. "Кому-то это надо было. Тот, кто остановил предприятия, до сих пор не может развернуться. Поэтому никто ничего не останавливал, и мы оказались правы. Сегодня через зубы, но выговаривают, что Лукашенко оказался прав", - констатировал белорусский лидер.