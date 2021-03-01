Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:18Заразились
на 01.03В России 4 257 650+11 571В мире 114 067 979+283 244

ЕК в марте представит законопроект об электронных COVID-паспортах

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия в марте представит законопроект о введении так называемых зеленых цифровых паспортов, которые будут содержать информацию по вакцинации от COVID-19, тестированию и выздоровлению от заражения вирусом COVID-19, заявила в понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Целью (введения паспортов - ИФ) является предоставление доказательств того, что человек прошел вакцинацию, результатов тестов тех, кто еще не смог получить вакцину, а также информацию о выздоровлении от COVID-19", - написала фон дер Ляйен в своем твиттере.

Она добавила, что такой паспорт призван "облегчить жизнь европейцев".

"Цель состоит в том, чтобы постепенно дать им возможность безопасно перемещаться в Европейском союзе или за его пределами для работы или туризма", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, данный документ "будет обеспечивать защиту, безопасность и конфиденциальность данных".

Хроника 09 января 2020 года – 01 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Коронавирус

Новости

Оппозиция ворвалась в администрацию центрального района Еревана

Пашинян счел, что его неверно информировали по поводу "Искандеров"

Постпреды стран ЕС одобрили начало санкционной процедуры из-за Навального

Требующие отставки Пашиняна ворвались в здание правительства

Требующие отставки Пашиняна ворвались в здание правительства

Давление воздуха в отсеке МКС за выходные упало в полтора раза

Давление воздуха в отсеке МКС за выходные упало в полтора раза

Россия присоединится к акции "Час Земли" 27 марта

Россия присоединится к акции "Час Земли" 27 марта
Пандемия коронавируса

Премьер Индии привился отечественной вакциной от COVID-19

Премьер Индии привился отечественной вакциной от COVID-19

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 марта

Хакер украл данные 22 военных США

Сирийские военные сообщили о перехвате ракет над Дамаском

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');