Что случилось этой ночью: суббота, 13 марта

Данные о смертях от коронавируса в Москве, задержание зампреда правительства Ставрополья, отказ на использование "Катюши" вместо гимна РФ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Смертность в Москве в январе 2021 года выросла на 49%, в феврале - на 27% по сравнению с январем и февралем 2020 года. Почти вся избыточная смертность связана с коронавирусом, отметили в столичном департаменте здравоохранения. Между тем смертность в феврале этого года снизилась по сравнению с январем более чем вдвое.

- Зампред правительства Ставропольского края задержан по подозрению во взяточничестве. Александра Золотарева подозревают в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он пытался скрыться и был задержан в аэропорту Ставрополя.

- Спортивный арбитражный суд в Лозанне не разрешил РФ использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпиадах. Олимпийский комитет России предлагал использовать эту песню на летней Олимпиаде в Токио и зимних Играх в Пекине после того, как российским атлетам на два года запретили выступать с флагом и гимном РФ из-за обвинений в допинге.

- Миннеаполис выплатит семье погибшего Джорджа Флойда компенсацию в размере $27 млн. Власти города, где Флойд погиб от рук полиции при задержании, согласились на досудебное урегулирование иска семьи афроамериканца, посчитавшей, что городские власти допустили процветание в полиции "культуры чрезмерной силы, расизма и безнаказанности".

- Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на фильм "Крым. Путь на Родину" на YouTube. В ведомстве назвали действия администрации видеохостинга, установившей предупреждение о потенциально неприемлемом содержании видео, актом цензуры. В Google пояснили, что ограничение по возрасту на этом видео установлено с апреля 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия.