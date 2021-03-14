Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Использование вакцины от коронавируса производства корпорации AstraZeneca приостановлено в Ирландии, сообщает "Би-би-си".

Консультативный комитет по иммунизации страны рекомендовал отказаться от прививок после серии сообщений об образовании тромбов у пациентов.

В свою очередь министр здравоохранения Ирландии Стивен Донелли отметил, что это профилактическая мера.

Ранее ВОЗ заверила, что не нашла связи между риском возникновения тромбов и уколом вакцины AstraZeneca.

Однако Дания и Норвегия приостановили использование препарата. Позднее на такой шаг пошла и Италия. Власти стран подчеркивают, что от вакцины временно отказываются из соображений предосторожности, а прямой связи между уколом AstraZeneca и возникновением тромбов пока не выявлено.

The Guardian напоминает, что первые сигналы о тромбозе после применения вакцины поступили из Австрии. Норвежские медики отмечали, что ситуация серьезная, поскольку тромбы появлялись у людей младше 50 лет. В трех случаях тромбы возникали в мозгу, в одном из этих случаев тромбоз привел к смерти пациента.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.