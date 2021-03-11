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Италия вслед за Данией приостановила применение вакцины AstraZeneca

Италия вслед за Данией приостановила применение вакцины AstraZeneca
Фото: imago/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) решило в качестве меры предосторожности приостановить в стране использование партии ABV2856 вакцины AstraZeneca против COVID-19. Образцы этой партии изучат в Национальном институте здоровья (Istituto Superiore di Sanità).

На этот шаг агентство пошло после того, как стало известно, что у нескольких пациентов в Дании, привитых этой вакциной, образовались тромбы. И хотя прямой связи между вакцинацией и осложнениями пока не было установлено, службы здравоохранения Дании решили временно остановить применение вакцины.

Отмечается, что AIFA оставляет за собой право принимать дальнейшие меры, в том числе в тесном сотрудничестве с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

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Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер заявил, что EMA отслеживает эту ситуацию.

"Мы следим за научными оценками. В данном конкретном случае – за оценками и рекомендациями Европейского агентства лекарственных средств, которое внимательно отслеживает использование вакцин в различных государствах-членах ЕС. Я вам напоминаю, что выгода получения разрешения для выпуска на рынок в результате анализа EMA в том, что всегда сохраняется связь с этим агентством, которое может тщательно отслеживать данное досье", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Следовательно, будем наблюдать за оценкой, которую даст EMA по этому конкретному пункту", - добавил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Де Кеерсмакер напомнил, что накануне EMA по аналогичному случаю в Австрии в предварительном заключении не установило связи подобных осложнений с вакцинацией. Представитель ЕК предложил дождаться окончательных выводов агентства, которое, будучи научной организацией, должно давать авторитетные оценки в таких ситуациях.

Ему напомнили о том, что случившееся в Австрии и Дании с использованием вакцины AstraZeneca вызвало опасения тяжелых побочных эффектов еще в некоторых странах ЕС и они также решили временно приостановить вакцинацию этим препаратом. На это де Кеерсмакер сказал, что анализ, осуществляемый EMA, не запрещает государствам-членам, которые сами отвечают у себя за политику вакцинации, применять более строгие подходы, чем рекомендованные европейским агентством, с учетом специфики каждого государства.

"Но эти национальные решения не могут противоречить рекомендациям EMA", - уточнил он, вновь призвав дождаться заключения европейского агентства.

Власти ЕС в конце января решили допустить на рынок Евросоюза вакцину разработки компании AstraZeneca. Однако ранее специалисты в некоторых странах пришли к выводу, что вакцина этой компании годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 11 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Италия AstraZeneca Дания коронавирус

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