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Снежный шторм обрушился на центральную часть США

Снежный шторм обрушился на центральную часть США
Фото: John Lund/Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Шторм в виде снега, града и проливного дождя обрушился на центральную часть США утром в воскресенье по местному времени, сообщает телеканал ABC News.

Накануне порывы ветра в субботу достигали 140 км/час в Техасе. Около 14 торнадо зарегистрированы на территории штата. Снежная буря накрыла Южный Миссури, Канзас и Небраску, во всех трех штатах наблюдались наводнения из-за шторма. Сильный снегопад и дождь прошли в течение всего дня в Колорадо, Вайоминге и Южной Дакоте. В некоторых штатах северо-востока США выпали рекордные максимумы снега - около 70 см осадков.

Ожидается, что непогода продвинется на восток. Буря и град накроют Канзас и Миссисипи в начале понедельника. На смену стихии придет новый шторм, который продвинется с западного побережья к восточному.

Начиная со вторника и до среды торнадо и град будут бушевать на юге США.

Более 1600 рейсов в столице штата Колорадо Денвере были отменены в связи с непогодой. Атмосферный фронт, который принес в Колорадо метель, ранее вызвал торнадо в Техасе. Тогда аномальные морозы оставили миллионы домохозяйств Техаса без электричества и воды. Также сообщалось об авариях из-за непогоды и о том, что ветряные электростанции региона замерзли. Из-за сбоев в энергоснабжении в штате была ограничена добыча и переработка нефти.

США Миссури Техас Южная Дактота

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