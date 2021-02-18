Жителям Техаса из-за морозов запретили пить некипяченую воду

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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Аномальные холода, которые пришли на юг США, привели к перебоям с электроэнергией и подачей воды. Как сообщает "Би-би-си", семи миллионам жителей Техаса рекомендовано кипятить водопроводную воду, так как она может быть опасна для употребления.

По данным властей, проблемы с водоснабжением затронули не менее 260 тыс. человек.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер заявил, что при отсутствии электричества и иных способов вскипятить воду, следует покупать бутилированную, поскольку вода из-под крана небезопасна. Он также раскритиковал жителей, которые оставляют краны открытыми, чтобы трубы не замерзли. Тернер призвал людей экономить ресурсы.

Дома в Техасе редко утеплены, поэтому с приходом заморозков они быстро промерзли. Лопаются трубы водоснабжения, хотя многие пытаются не допустить промерзания труб, оборачивая их в одеяла.

На неделе в штате была зафиксирована самая холодная за 30 лет погода - температура опустилась до минус 18.

Ранее сообщалось, что снежная буря стала причиной гибели 21 человека, в эту статистику вошли и погибшие в ДТП, и те, кто отравился угарным газом используя топливные генераторы или пытаясь согреться в заведенных машинах.

Президент США Джо Байден ранее одобрил введение в Техасе режима ЧС.