ЕС назвал режим Асада главным виновником конфликта в Сирии

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Европейский союз продолжит санкции против сирийского режима, если будут продолжены репрессии в отношении оппозиции и не будет прогресса в урегулировании конфликта, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он отметил, что за 10 лет "бесчисленные злоупотребления и нарушения прав человека и серьезные нарушения международного гуманитарного права совершены всеми сторонами, но особенно сирийским режимом". Ответственность за них имеет первостепенное значение в достижении прочного мира, следует из заявления Борреля.

Кроме того, конфликт повлек за собой серьезные последствия в регионе и за его пределами, подпитывал террористические организации, напомнил он.

ЕС не изменил своей политики и хочет единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. Он готов поддержать свободные выборы под наблюдением ООН. Они должны отвечать международным стандартам прозрачности и в них должны участвовать все сирийцы, включая членов диаспоры, следует из заявления.

"Выборы, организованные сирийским режимом, такие как прошлогодние парламентские выборы или президентские выборы в этом году, не могут соответствовать этим критериям и, следовательно, не могут способствовать решению конфликта или привести к какой-либо нормализации международных отношений с сирийским режимом", - подчеркнул Боррель.

29 и 30 марта, напомнил он, ЕС будет вместе с ООН сопредседателем пятой Брюссельской конференции на тему "Поддержка будущего Сирии и региона" с участием правительств, международных организаций гражданского общества Сирии.

ЕС "готов укрепить диалог между всеми международными участниками, имеющими влияние на сирийский кризис" и призывает на этой конференции подтвердить поддержку политического решения в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, заявил Боррель.