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В ЕС ввели санкции против главы МИД Сирии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Совет Евросоюза в пятницу включил в санкционный список министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада.

"Совет сегодня принял решение добавить Фейсала Микдада в список лиц, подпадающих под действие ограничительных мер ЕС в отношении Сирии, в свете его недавнего назначения министром иностранных дел", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Таким образом, общее число лиц, попавших под санкции ЕС по Сирии, составляет 289. На них распространяются запреты на поездки и замораживание активов.

Отмечается, что заморозка активов также касается и 70 юридических лиц.

ЕС Сирия Фейсал Микдад

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