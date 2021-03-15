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Минобороны Турции сообщило о нанесении Сирией ударов по Алеппо

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Минобороны Турции информировало о нанесении ракетных ударов по населенным пунктам Джараблус и Эль-Баб в Сирии, которые находятся в подконтрольной турецким силам провинции Алеппо.

По данным министерства в твиттере, на которые ссылается турецкое информагентство "Анадолу", в результате атаки есть раненые среди мирного населения.

Удары были нанесены баллистическими ракетами и многоствольными неактивными установками с позиций, контролируемых силами режима сирийского президента Башара Асада в районе аэродрома Квайрес. В сообщении агентства уточняется, что турецкая сторона информировала о произошедшем российскую, заявив о недопущении повторения подобных инцидентов в будущем.

Турция в 2016 году начала в Сирии операцию "Щит Евфрата" против боевиков группировки ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). В ее проведении участвовали поддерживаемые Турцией силы сирийской оппозиции, под контроль турецких военных были взяты города Джараблус и Эль-Баб.

В 2017 году Турция заявила о завершении операции.

Турция Сирия Алеппо Джараблус Эль-Баб

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