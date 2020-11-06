Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:06Заразились
на 06.11В России 1 733 440+20 582В мире 48 680 103+589 413

ЕС добавил восемь новых сирийских министров в санкционный список

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял в пятницу решение включить в санкционный список Евросоюза по Сирии восемь недавно назначенных сирийских министров.

"В результате этого решения общее число лиц, на которых распространяется запрет на поездки (в ЕС) и замораживание активов, составляет 288 человек. 70 предприятий также подлежат замораживанию активов. Действующие в настоящее время санкции против сирийского режима были введены в 2011 году в ответ на жестокие репрессии против гражданского населения Сирии", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

В опубликованном в тот же день "Официальном журнале" Евросоюза юридическом акте сообщается, что ограничительные меры введены в отношении министра нефти и минеральных ресурсов Бассама Тумы, министра здравоохранения Хасана Гобаша, министра промышленности Зияда Саббага, министра сельского хозяйства Хасана Катаны, министра электроэнергетики Гассана Замеля и против трех госминистров - Мухаммеда Барши, Маллюля Хусейна и Мухаммеда Хаддада.

"Компании и видные бизнесмены, которые извлекают выгоду из своих связей с режимом и из военной экономики, также подпадают под санкции", - отмечается в сообщении.

В нем поясняется, что дополнительные ограничительные меры, принятые ЕС, включают запрет на импорт сирийской нефти, ограничения на ряд инвестиций в стране, замораживание активов Сирийского центрального банка в ЕС и экспортные ограничения на оборудование и технологии Евросоюза, которые могут быть использованы для внутренних репрессий или для перехватов телефонной и интернет-связи.

В коммюнике также сообщается, что Совет ЕС постоянно следит за развитием обстановки в Сирии, и "по-прежнему привержен поиску прочного и надежного политического решения сирийского конфликта на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и Женевского коммюнике 2012 года".

ЕС Сирия

Новости

Котировки нефти сократили потери и завершили неделю в плюсе

Выборы в США - 2020

Байден в пятницу выступит с обращением к американцам

Теракт в Вене

В Вене закроют две мечети, куда ходил расстрелявший людей террорист

В Вене закроют две мечети, куда ходил расстрелявший людей террорист

ЕС ввел санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще 14 чиновников

Выборы в США - 2020

Байден обогнал Трампа в Пенсильвании после подсчета 98% голосов

Байден обогнал Трампа в Пенсильвании после подсчета 98% голосов

ЕС продлил режим санкций против Турции за бурение в Средиземном море

ЕС продлил режим санкций против Турции за бурение в Средиземном море

Байден вырвался вперед в ключевых штатах, где идет обработка бюллетеней

Байден вырвался вперед в ключевых штатах, где идет обработка бюллетеней

Донецк заявил о резком обострении ситуации на линии соприкосновения

Выборы в США - 2020

Fox News сообщил о лидерстве Байдена в Джорджии

Выборы в США - 2020

Ряд американских СМИ прервали прямую трансляцию брифинга Трампа

Ряд американских СМИ прервали прямую трансляцию брифинга Трампа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');