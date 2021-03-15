В Израиле продолжат отслеживать зараженных COVID-19 с помощью спецтехнологий

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В правительстве Израиля решили еще не менее двух недель отслеживать больных коронавирусом COVID-19 с помощью технологий контрразведки "Шин-Бет", несмотря на решение Верховного суда страны, пишет "Едиот ахронот".

По информации газеты, отслеживание пациентов прекратится, когда прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией снизится до уровня 1000 новых случаев в сутки.

1 марта Верховный суд Израиля ограничил возможности использования этих технологий только теми случаями, когда зараженный коронавирусом отказывается помогать властям в проведении эпидемиологического расследования.

"Когда отслеживание контактов используется в течение такого длительного периода времени, это уже не необычное и краткосрочное событие, а тревожная практика", - говорилось в вердикте. Суд счел, что применение таких мер нарушает права человека, напомнил о случавшихся сбоях и ошибочных решениях и потребовал прекратить слежку к 14 марта.

Технология "Шин-Бет" применяется для отслеживания зараженных и возможных контактных лиц с марта 2020 года. Против этого выступают правозащитники. В декабре правительство обещало сократить применение этой технологии, но не выполнило это обещание.

Минздрав Израиля утром 15 марта сообщил, что за минувшие сутки в стране были выявлены 1833 новых случая заражения коронавирусом. Обе дозы вакцины получили 63% взрослого населения.