Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:31Заразились
на 15.03В России 4 400 045+9 437В мире 119 875 203+360 151

В Израиле продолжат отслеживать зараженных COVID-19 с помощью спецтехнологий

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В правительстве Израиля решили еще не менее двух недель отслеживать больных коронавирусом COVID-19 с помощью технологий контрразведки "Шин-Бет", несмотря на решение Верховного суда страны, пишет "Едиот ахронот".

По информации газеты, отслеживание пациентов прекратится, когда прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией снизится до уровня 1000 новых случаев в сутки.

1 марта Верховный суд Израиля ограничил возможности использования этих технологий только теми случаями, когда зараженный коронавирусом отказывается помогать властям в проведении эпидемиологического расследования.

"Когда отслеживание контактов используется в течение такого длительного периода времени, это уже не необычное и краткосрочное событие, а тревожная практика", - говорилось в вердикте. Суд счел, что применение таких мер нарушает права человека, напомнил о случавшихся сбоях и ошибочных решениях и потребовал прекратить слежку к 14 марта.

Технология "Шин-Бет" применяется для отслеживания зараженных и возможных контактных лиц с марта 2020 года. Против этого выступают правозащитники. В декабре правительство обещало сократить применение этой технологии, но не выполнило это обещание.

Минздрав Израиля утром 15 марта сообщил, что за минувшие сутки в стране были выявлены 1833 новых случая заражения коронавирусом. Обе дозы вакцины получили 63% взрослого населения.

Хроника коронавируса. Март.

16
Румыния приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca. Ранее власти Дании, Норвегии, Таиланда и Болгарии приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.11 &#8203;марта. Музыкант Самуэль Паломино на альте исполнил Моцарта во время мини-концерта для пациентов с COVID-19 в больнице Исабель Зендаль в Мадриде.10 &#8203;марта. Акция протеста врачей с требованием улучшения условия труда прошла в Барселоне.10 марта. Йоркширский музей, закрытый во время третьего национального локдауна в Англии, оцифровывает свои экспонаты.9 марта. Граффити на улицах Мумбаи.5 марта. В Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-19.4 марта. На арене для корриды в испанском Арнедо началась вакцинация пожилых людей от COVID-19 препаратом Pfizer.3 марта. В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. 2 марта. В Индонезии началась массовая вакцинация от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.1 марта. В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться.1 марта. В средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавируса.1 марта. В школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палатках.1 марта. В Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом году.1 марта. В Малайзии возобновлены занятия в школах.1 марта. Весенняя ярмарка амулетов в Бухаресте.1 марта. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции.
Румыния приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca. Ранее власти Дании, Норвегии, Таиланда и Болгарии приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.
Хроника 09 января 2020 года – 15 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Израиль Шин-Бет коронавирус Верховный суд

Новости по теме

Новости

Лукашенко дал старт работе комиссии по выработке поправок к Конституции

В двух районах столицы Мьянмы введено военное положение

В двух районах столицы Мьянмы введено военное положение

Суд в США приостановил решение о внесении Xiaomi в "черный список"

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 марта

Пандемия коронавируса

Индийские компании заявили об угрозе производству COVID-вакцин из-за США

Индийские компании заявили об угрозе производству COVID-вакцин из-за США

Минобороны Турции сообщило о ракетных ударах по Алеппо

Пандемия коронавируса

Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca до 28 марта

Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca до 28 марта

Казахстанский диджей получил "Грэмми" за лучший ремикс года

Снежный шторм обрушился на центральную часть США

Снежный шторм обрушился на центральную часть США

Что произошло за день: воскресенье, 14 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');