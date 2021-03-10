Сейшелы, Израиль и Великобритания лидируют по доле вакцинированных

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Сейшельские острова стали лидером среди стран по доле населения, привитого как минимум первой дозой вакцины от коронавируса COVID-19, пишет в среду газета Le Figaro со ссылкой на подсчеты научного портала Our World in Data.

Согласно этим данным, на Сейшелах (97 тыс. жителей) вакцинировались первой частью препарата от COVID-19 уже 58% населения страны. На втором месте по этому показателю идет Израиль, вакцинировавший 57% населения в 9 млн человек.

На третьем месте по вакцинации населения оказалась Великобритания (население - около 66 млн). Согласно опубликованным данным, первую часть вакцины получили 32% населения.

В топ-10 стран по доле привитого как минимум первой дозой вакцины от коронавируса населения входят также Чили, Бахрейн, США, Барбадос, Сербия, Мальта и Марокко.

Еще десятки стран, включая Россию, привили от 1% до 10% своего населения.

Le Figaro отмечает, что, по последним данным, хотя бы первую дозу прививки от COVID-19 получили 2,39% жителей планеты.

На территории европейского континента хотя бы одну дозу вакцины, по подсчетам Our World in Data, получили 75,75 млн человек. Из них около 42 млн - жители стран ЕС.

В Европейском союзе вакцинация наиболее быстро продвинулась на Мальте (почти 14% вакцинированных) и Венгрии (около 11%). Это позволило странам занять в списке 9 и 10 места. Венгерские власти, как сообщалось, применяют для иммунизации граждан, в частности, российскую вакцину "Спутник V", а также вакцину из Китая. Довольно успешно проходит вакцинация в таких странах ЕС, как Дания (9,32%) и Финляндия (8,69%).

В мире используют уже целый ряд вакцин от коронавируса, в частности вакцину Pfizer, Moderna, а также российский "Спутник V".