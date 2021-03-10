Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:04Заразились
на 10.03В России 4 351 553+9 079В мире 117 557 807+415 038

Сейшелы, Израиль и Великобритания лидируют по доле вакцинированных

Сейшелы, Израиль и Великобритания лидируют по доле вакцинированных
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Сейшельские острова стали лидером среди стран по доле населения, привитого как минимум первой дозой вакцины от коронавируса COVID-19, пишет в среду газета Le Figaro со ссылкой на подсчеты научного портала Our World in Data.

Согласно этим данным, на Сейшелах (97 тыс. жителей) вакцинировались первой частью препарата от COVID-19 уже 58% населения страны. На втором месте по этому показателю идет Израиль, вакцинировавший 57% населения в 9 млн человек.

На третьем месте по вакцинации населения оказалась Великобритания (население - около 66 млн). Согласно опубликованным данным, первую часть вакцины получили 32% населения.

В миреОАЭ первыми из стран могут достичь коллективного иммунитета от COVIDЧитать подробнее

В топ-10 стран по доле привитого как минимум первой дозой вакцины от коронавируса населения входят также Чили, Бахрейн, США, Барбадос, Сербия, Мальта и Марокко.

Еще десятки стран, включая Россию, привили от 1% до 10% своего населения.

Le Figaro отмечает, что, по последним данным, хотя бы первую дозу прививки от COVID-19 получили 2,39% жителей планеты.

На территории европейского континента хотя бы одну дозу вакцины, по подсчетам Our World in Data, получили 75,75 млн человек. Из них около 42 млн - жители стран ЕС.

В Европейском союзе вакцинация наиболее быстро продвинулась на Мальте (почти 14% вакцинированных) и Венгрии (около 11%). Это позволило странам занять в списке 9 и 10 места. Венгерские власти, как сообщалось, применяют для иммунизации граждан, в частности, российскую вакцину "Спутник V", а также вакцину из Китая. Довольно успешно проходит вакцинация в таких странах ЕС, как Дания (9,32%) и Финляндия (8,69%).

В мире используют уже целый ряд вакцин от коронавируса, в частности вакцину Pfizer, Moderna, а также российский "Спутник V".

Хроника коронавируса. Март.

12
Граффити на улицах МумбаиВ Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-194 марта. На арене для корриды в испанском Арнедо началась вакцинация пожилых людей от COVID-19 препаратом Pfizer.3 марта. В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. 2 марта. В Индонезии началась массовая вакцинация от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.1 марта. В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться.1 марта. В средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавируса.1 марта. В школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палатках.1 марта. В Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом году.1 марта. В Малайзии возобновлены занятия в школах.1 марта. Весенняя ярмарка амулетов в Бухаресте.1 марта. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции.
Граффити на улицах Мумбаи
Хроника 09 января 2020 года – 10 марта 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Израиль Великобритания Сейшелы

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Вакцину "Спутник V" одобрили в Кении и Марокко

Президент Армении обратился в КС по поводу увольнения главы Генштаба

Президент Армении обратился в КС по поводу увольнения главы Генштаба

Что случилось этой ночью: среда, 10 марта

Хакеры получили доступ к 150 тыс. камер видеонаблюдения в нескольких странах

Гондурас подписал контракт на закупку российской вакцины "Спутник V"

Гондурас подписал контракт на закупку российской вакцины "Спутник V"

Глава белорусского КГБ рассказал о найденных тайниках с килограммами тротила

Власти Белоруссии будут действовать жестко во время акций протеста 25-27 марта

Белорусский КГБ сообщил о готовящихся терактах с угрозой гибели многих людей

Пандемия коронавируса

В Эстонии введут масштабные ограничения из-за распространения COVID

В Донбассе за сутки зафиксировали 105 нарушений прекращения огня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');