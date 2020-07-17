Рынок молока РФ на фоне падения спроса и роста запасов определяет пути развития. Обзор

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Рынок молока РФ, как и другие агрорынки, постепенно адаптируется к ситуации, связанной с влиянием COVID-19, и определяет оптимальные пути дальнейшего развития.

Как было отмечено на организованной Россельхозбанком очередной агросессии, отрасли в ближайшие месяцы придется жить в непростых условиях, связанных с последствиями снижения спроса на молочные продукты, ростом запасов готовой продукции и небольшими объемами экспорта. В наиболее сложном положении могут оказаться малые и средние предприятия.

Тем не менее, молочная отрасль сохраняет инвестиционную привлекательность, поскольку получает серьезную государственную поддержку, направления которой могут расшириться для реализации экспортных возможностей.

Как заявил в ходе агросессии председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, за последние 10 лет банк инвестировал в молочную отрасль более 420 млрд рублей, принял участие в реализации свыше двух тысяч проектов. "Мы видим хорошие перспективы в инвестпроектах по наращиванию производства, причем готовы работать не только с крупными холдингами, но и с фермерскими хозяйствами", - сказал он.

Пять факторов и четыре стратегии

Как заявил начальник Центра отраслевой экспертизы департамента стратегического развития Россельхозбанка Андрей Дальнов, основными трендами развития отрасли за последние годы стали рост потребления, снижение доли импорта и личных подсобных хозяйств.

По его словам, в этом году потребление молочной продукции (в пересчете на сырое молоко) может составить 34,8 млн тонн. "С 2016 года мы добавили примерно 1 млн тонн, ожидаем, что этот тренд будет сохраняться: в следующие пять лет может быть добавлен еще 1 млн тонн", - сказал он.

Дальнов также сообщил, что за этот период доля импорта на молочном рынке РФ снизилась с 22% до 19%. Постепенно снижается доля личных подсобных хозяйств - с 42% до 36%. "Ожидаем, что доля таких хозяйств в ближайшие пять лет снизится до 27%, а доля импорта будет стремиться к показателям, обозначенным в Доктрине продовольственной безопасности (не более 10% - ИФ)", - сказал он.

Вместе с тем он отметил, что по душевому потреблению РФ пока серьезно отстает от стран ЕС. Потребление сливочного масла в РФ составляет 2,8 кг на человека в год, сыра - 6,4 кг. В ЕС эти показатели - 4 кг и 20,2 кг соответственно. "По оценке аналитиков ОЭСР-ФАО, потребление сыра в РФ будет повышаться в среднем на 2% в год, масла - на 1%", - сказал он.

"Прирост потребления коррелирует с ростом господдержки. С 2015 года поддержка через федеральный бюджет увеличилась более чем в два раза. В этом году, по оценкам, она составит более 37 млрд рублей против 36,2 млрд рублей в 2019 году", - сказал руководитель центра.

Однако это не единственные факторы роста. Эксперты центра выделили пять факторов, которые будут способствовать приросту производства в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. "Это, прежде всего, восстановление уровня потребления, которое может дать дополнительно 0,5 млн тонн, снижение доли импорта до целевого показателя Доктрины продбезопасности - плюс 3 млн тонн, компенсация выпадающих объемов производства товарного сырого молока в личных подсобных хозяйствах - 0,8 млн тонн, рост экспорта - 0,5 млн тонн, замещение растительного жира, прежде всего пальмового масла, - 0,9 млн тонн. В сумме теоретически долгосрочный потенциал молочного рынка составляет 5,7 млн тонн", - сказал Дальнов, отметив, что "молочный рынок в плане перспектив развития является одним из наиболее интересных в структуре АПК РФ".

Как заявил Дальнов, Центр сформировал рейтинг регионов с наибольшим потенциалом по вводу мощностей по производству сырого молока. Это, прежде всего, Западная Сибирь - около 700 тыс. тонн, центр - около 500 тыс. тонн, Урал - около 300 тыс. тонн. Но многое будет зависеть от политики регионов по отношению к молочной отрасли, сказал он.

Центр также определил для компаний молочного рынка четыре стратегии, которые могут способствовать росту производства. Это, прежде всего, наращивание производства в собственном сегменте, продуктовая диверсификация, вертикальная интеграция, диверсификация каналов продаж. В частности, в перспективе будет расти доля экспортного канала и HoReCA.

Риск банкротства и затоваривания

Как заявил генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов, пандемия скорректировала сделанные ранее прогнозы, которые основывались на росте спроса на молочные продукты. "В первые четыре месяца года с потреблением не все плохо. По некоторым продуктам произошел рост. Отчасти это связано с тем, что в марте был определенный всплеск спроса на продукты длительного хранения из-за введения режима самоизоляции", - сказал он.

По данным союза, потребление питьевого молока в январе-апреле выросло до 1,94 млн тонн с 1,89 млн тонн годом ранее, сыров - до 248 тыс. тонн против 236 тыс. тонн, сливочного масла - до 127 тыс. тонн против 118 тыс. тонн.

В настоящее время, по его словам, спрос выровнялся, но появились новые риски. Основные риски, связанные со снижением продаж и потребления, будут ложиться на средний и малый бизнес. "Создаются серьезные риски банкротства предприятий. Но для крупных производителей ситуация не такая плохая", - считает он.

Как отметил Белов, риском может стать и рост производства сырого молока. "За пять месяцев этого года объем производства сырого молока вырос на 600 тыс. тонн. Но прирост в этом году будет сталкиваться с серьезными ограничениями, связанными со снижением спроса на готовую продукцию из-за пандемии. Будут формироваться своеобразные ножницы", - сказал он.

Дополнительное молоко, как правило, использовалось на производство таких продуктов, как сливочное масло, сыр, сухое молоко. В этом году их выпуск увеличился. Так, производство сыров и сырных продуктов за январь-май выросло на 9%, до 301 тыс. тонн, сливочного масла - на 12,6%, до 116 тыс. тонн, сухого молока и сливок - на 16%, до 71 тыс. тонн.

"Но поскольку они не всегда находили спрос на рынке, образовались запасы. Это серьезно будет давить на ценовую ситуацию в краткосрочном периоде", - считает Белов.

По его оценке, в этом году рынок товарного молока в РФ может увеличиться на 1 млн тонн.

Однако в целом, считает он, несмотря на большое количество рисков, отрасль в этом году сохранит определенную стабильность, а цены будут поддержаны долгосрочными контрактами на молоко между производителями и переработчиками.

Риск роста запасов видит и председатель совета директоров АПХ "Залесье" (Калининградская область) Андрей Романов. "Видим определенный рост запасов готовой продукции у многих предприятий. И снижение цен на некоторые виды продукции, прежде всего длительного хранения. Конечно, это беспокоит", - сказал он.

Торговля в тренде

Такие же настроения и у представителей торговли, за исключением тех, кто нацелен на покупателей c высокими доходами.

Как заявил директор департамента категории "свежие продовольственные товары" сети "Магнит" Сергей Ермолаев, спрос покупателей из-за пандемии перераспределился "в сторону малых форматов торговли". При этом он подчеркнул, что прирост есть и в больших форматах.

"В первую неделю пандемии он вырос на 20-30%, затем ситуация начала выравниваться. Сейчас прирост продаж на уровне 10% к прошлому году в натуральном выражении", - сказал он.

Вместе с тем, по его словам, "непростые времена переживает йогуртно-десертная группа". Это связано с тем, что меньше людей стало ходить в офисы и потребность в перекусах исчезла, пояснил он. В то же время продажи традиционной молочной продукции растут опережающими темпами. "В сети очень хорошо себя чувствуют сыры. Это, в частности, связано с тем, что в прошлом году мы практически избавились от продукции с заменителями молочного жира, покупатель, даже с учетом роста цены, хорошо на это отреагировал, потребление выросло на 10-15%", - сообщил Ермолаев.

Эту же тенденцию отметила и Марина Хромова из "Дикси". "Покупатели отказываются от десертной группы, покупают традиционные продукты", - сказала она, отметив, в частности, рост продаж кефира, спрос на который в последние годы падал.

Ермолаев также сообщил, что в нынешних условиях "Магнит" делает ставку на локальных производителей. "Сеть представлена в регионах, лояльность к местным брендам высока", - сказал он, уточнив, что в 2019 году доля продаж локальных товаров в продаже молочных товаров была примерно 25%, сейчас - 32%.

В то же время в "Азбуке вкуса", ориентированной на покупателей с высокими доходами, отмечают противоположные тенденции.

"Потребление молочной продукции в сети выросло. Но у нас достаточно специфический покупатель", - отметила представитель сети Екатерина Дмитриева.

По ее словам, продажи йогуртов, особенно вязких, растут, "традиционная молочная продукция показывает где-то стагнацию, где-то - отрицательную динамику".

Интеграция: от молока к переработке или наоборот?

Консолидация на рынке молока невелика, отметили эксперты. В этих условиях многое будет зависеть от того, насколько готовы его игроки к вертикальной интеграции. Это, в первую очередь, касается переработчиков, которым необходимо сырье для производства продукции. Но, как показал разговор, на определенном этапе потребность в интеграции возникает и у производителя сырого молока.

"Это движение или снизу вверх - от производства молока до молочных продуктов. Или сверху вниз - от производства готовых продуктов к производству молока. Мы видим примеры обеих этих стратегий", - сказал Дальнов.

Как заявил первый заместитель гендиректора по финансам "Комос групп" Алексей Пьянков, компания рассматривала возможность собственного производства сырого молока. "Мы его производим примерно в объеме 8% от нашего потребления для переработки, - сказал он. - По нашим оценкам, для того, чтобы полностью обеспечить себя сырым молоком, нам надо потратить 50-60 млрд рублей и создать достаточно много молочно-товарных ферм".

"Мы пока от этого пути отказались с учетом того, что видим определенные риски в таком сценарии. Дополнительным фактором, который нас побуждает не идти в эту сторону, является то, что регионов, достаточно насыщенных сырьем, много. В частности, наша Удмуртия находится в пятерке крупнейших производителей молока", - заявил он.

Вместе с тем Пьянков признал, что "вопрос развития производства сырого молока будет стоять на повестке дня в ближайшие годы, потому что цена на рынке достаточно высокая - либо сопоставима с Европой и США, либо даже выше".

"Мы шли параллельно: инвестировали в переработку - расширяли производство молока, потом расширяли переработку - опять увеличивали производство молока, - сообщил Романов (АПХ "Залесье"). - Это наша стратегия - быть сбалансированными".

В настоящее время холдинг на 80-85% обеспечен молоком собственного производства. "Сейчас открываем новый животноводческий комплекс, который позволит существенно увеличить объем производства молока по сравнению с прошлым годом. Параллельно будет расширяться переработка как по объему, так и по ассортименту", сообщил он.

В то же время у компании Danone в России нет планов по созданию собственной сырьевой базы, сообщила вице-президент по корпоративным отношениям АО "Данон Россия" Марина Балабанова.

"У нас есть одно хозяйство в Липецкой области. Мы его используем как модель, где показываем лучшие европейские практики", - сказала она.

"Но мы постоянно ищем партнеров, в которых видим потенциал роста. С хозяйствами - а мы рассматриваем средние и небольшие хозяйства для подобных проектов - мы готовы заключать долгосрочные контракты на основе модели cost плюс - то есть затраты плюс фиксированный процент, - заявила Балабанова. - Это модель более прозрачного, предсказуемого определения цены, которая позволяет нам иметь стабильную цену и гарантированные поставки. А поставщикам - привлекать средства для развития под гарантированную цену и гарантированный сбыт".

По ее словам, эту практику компания готова распространять.

За вертикальную интеграцию высказался и владелец агрохолдинга "Дороничи" (Кировская область) Константин Гозман.

"Но в переработку надо идти очень осторожно, не каждому она доступна, - сказал он. - У нас есть небольшой завод, но мы его пока не раскручиваем, наблюдаем за современными технологиями".

Как считает основатель компании "ЭкоНива" (ведущий производитель молока в РФ) Штефан Дюрр, вертикальная интеграция придет в молочную отрасль так же, как она пришла на рынок свинины и мяса птицы.

"ЭкоНива" в настоящее время строит ряд перерабатывающих заводов.

По его словам, оценка затрат "Комос групп" в 50-60 млрд рублей на создание собственной сырьевой базы "посчитана правильно". Он считает, что "легче идти в переработку тем, кто производит молоко, меньше денег надо, чем идти из переработки в производство сырого молока". "Но компания, которая не будет думать о развитии своей сырьевой базы, будет иметь проблемы", - уверен он.

Дюрр также обратил внимание на то, что на рынке вновь начала появляться фальсифицированная продукция. "Мы совместными усилиями, благодаря "Меркурию" (система электронной ветсертификации продукции - ИФ), довели почти до нуля проблему фальсификата в молочной отрасли. Сейчас он опять возникает, - сказал он. - С ним конкурировать сложно. Мы можем между собой конкурировать, но никто не может конкурировать с пальмовым маслом". В связи с этим он призвал коллег из отрасли "не расслабляться".

Экспорт пока в планах

В условиях падения внутреннего спроса выходом для отрасли может стать активизация экспорта. Но как показало обсуждение, несмотря на рост поставок, перспективы экспорта пока зависят от многих факторов.

"У производителей молочных продуктов основными каналами остаются современная и традиционная розница. Но появился экспорт, он продолжает расти - в стоимостном выражении на дальнее зарубежье за шесть месяцев он вырос на 13% и это показывает, что можно и нужно диверсифицироваться в эту сторону", - заявил Дальнов (Россельхозбанк).

Как сообщил Белов (Союзмолоко), тренд на увеличение экспорта есть. "До конца года, по прогнозам, он увеличится примерно на 15%. У отрасли серьезный потенциал с точки зрения экспорта", - заявил он.

Представители компаний более осторожны в оценке перспектив на мировом рынке.

"Для того чтобы быть конкурентоспособными в экспорте, надо решать вопрос снижения себестоимости и получения более конкурентоспособной цены на молоко и молочную продукцию", - считает Романов из "Залесья".

По его словам, это необходимо для того, чтобы за счет снижения себестоимости компенсировать логистические издержки, которые будут появляться при экспорте продукции.

Гозман ("Дороничи") считает, что именно из-за высокой цены на молоко "продукты категории b2c для экспорта очень труднодоступны".

"Скорее всего, будущее за экспортом продуктов категории b2b высокой степени переработки, таких, как молочные протеины, сывороточные протеины высокой кондиции и др., - сказал он - Но чтобы выпустить такой продукт, необходимо очень денежноемкое и высокотехнологичное производство.

"Если смотреть в будущее, то, может, стоит дополнительно стимулировать переработку высокотехнологичных продуктов", - заявил Гозман.

Подводя итоги дискуссии, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила: "Мы видим возможности поддержки сухих молочных продуктов, потому что с точки зрения экспорта обычных молочных продуктов рынок сложный, и можно было бы сосредоточиться на сухих продуктах, потому что они понятны и с ними любая страна может делать то, что ей надо".

"Мы подумаем о возможности субсидирования затрат на создание производств сухих молочных продуктов", - отметила она, напомнив, что плановые показатели экспорта молочной продукции к 2024 году составляют порядка $800 млн.

Как сообщалось, по прогнозу министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, РФ в этом году увеличит производство молока до 32 млн тонн против 31,4 млн тонн в 2019 году.