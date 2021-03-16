Австралия продолжит использовать вакцину AstraZeneca

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Австралия продолжит применять вакцину AstraZeneca, несмотря на то, что в ряде европейских государств приостановили ее применение из опасений побочных эффектов, заявил австралийский казначей Джош Фриденберг.

По его словам, Европейский регулятор лекарственных средств и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердили, что вакцина AstraZeneca эффективна и безопасна.

"Таким образом, мы продолжим внедрение вакцины AstraZeneca", - сказал Фриденберг телеканалу Sky News.

Ранее Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия и Кипр присоединились к нескольким другим европейским странам, временно приостановившим вакцинацию препаратами AstraZeneca после единичных сообщений о возникновении тромбов и низком уровне тромбоцитов.

Большинство из 25 млн жителей Австралии будут привиты вакциной AstraZeneca, власти обеспечили почти 54 млн доз препарата.

Австралия начала свою общенациональную кампанию по иммунизации в прошлом месяце, первые прививки с использованием вакцины AstraZeneca были сделаны на прошлой неделе.

Правительство планирует довести число прививок до 1 миллиона в неделю к началу апреля, когда появится вакцина местного производства AstraZeneca, и ввести первую дозу вакцины по всей стране к октябрю.