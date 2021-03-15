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Испания на 15 дней отказалась от применения вакцины AstraZeneca

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Минздрав Испании принял в понедельник решение на 15 суток прекратить использование вакцины компании AstraZeneca от COVID-19, сообщает местная газета ABC .

На такой шаг власти пошли в связи с сообщениями о том, что в Европе у некоторых людей после вакцинации этим препаратом образовались тромбы.

На испанской территории вакцина от AstraZeneca была разрешена для людей младше 55 лет.

Франция, ФРГ, Италия и несколько других европейских стран ранее также приостановили использование этого препарата.

Власти ЕС в конце января приняли решение допустить на рынок Евросоюза вакцину AstraZeneca. Однако ранее специалисты в некоторых странах пришли к выводу, что вакцина этой компании годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип ее действия заключается в том, что препарат содержат ослабленный, неопасный для здоровья вирус и ген коронавируса нового типа.

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