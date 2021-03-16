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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:51Заразились
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Премьер Таиланда получил первую дозу вакцины AstraZeneca от COVID-19

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча во вторник привился первой дозой вакцины разработки компании AstraZeneca против коронавируса COVID-19, сообщает издание The Guardian.

"Есть люди, которые испытывают беспокойство (по поводу вакцины - ИФ). Но мы должны доверять врачам, верить в наших профессионалов от медицины", - заявил премьер после прививки.

Также во вторник первую дозу этой вакцины получили члены кабинета министров Таиланда.

Ранее 11 европейских стран, включая Германию, Италию, Испанию и Францию, приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за вероятных побочных эффектов. Речь идет о ряде случаев возникновения тромбов после вакцинации, однако эксперты утверждают, что четкая связь пока не доказана, и сами эти случаи не выходят за рамки общей статистики.

Таиланд должен был начать вакцинацию препаратом AstraZeneca в минувшую пятницу, 12 марта, но из-за опасений по поводу безопасности перенес старт прививочной кампании на вторник. Между тем Индонезия приостановила использование вакцины: в Джакарте заявили, что будут ждать выводов экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые проведут во вторник встречу для обсуждения вопроса безопасности этой вакцины.

Ранее AstraZeneca заключила контракт с Институтом сыворотки Индии - крупнейшим мировым производителем вакцин - на поставку 1 млрд доз вакцины. Еще сотни миллионов доз ожидается в этом году от производителей в Австралии, Японии, Таиланде и Южной Корее, добавляет The Guardian.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Прают Чан-Оча Таиланд Коронавирус AstraZeneca

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