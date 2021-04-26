Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:16Заразились
на 26.04В России 4 771 372+8 803В мире 147 189 618+727 967

Эксперты назвали РФ одним из мировых лидеров по военным расходам

Эксперты назвали РФ одним из мировых лидеров по военным расходам
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Военные расходы в мире в 2020 году достигли $1,98 трлн, увеличившись на 2,6% по сравнению с предыдущем годом, сообщил в понедельник Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

В пятерку лидеров, на которых приходится 62% всех мировых военных расходов, входят США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, говорится в докладе института.

В миреВ НАТО заявили о росте оборонных расходов в 2020 г. вопреки пандемииЧитать подробнее

По данным SIPRI, в настоящее время Россия занимает четвертое место в мире по военным расходам. "В 2020 году военные расходы России увеличились на 2,5%, достигнув $61,7 млрд. Это второй подряд год роста. Тем не менее фактические военные расходы России в 2020 году были на 6,6% ниже ее первоначального военного бюджета", - отмечается в докладе.

США по-прежнему занимают первое место в мире по военным расходам. В 2020 году они достигли примерно $778 млрд, что на 4,4% больше, чем в 2019 году. На Соединенные Штаты приходилось 39% общих мировых военных расходов.

"Недавнее увеличение военных расходов США можно в первую очередь объяснить значительными инвестициями в исследования и разработки, а также несколькими долгосрочными проектами, такими как модернизация ядерного арсенала США и крупномасштабные закупки вооружений", - сказала научный сотрудник SIPRI Александра Маркстейнер. По ее мнению, это отражает растущую озабоченность по поводу предполагаемых угроз со стороны стратегических конкурентов, таких как Китай и Россия.

Военные расходы Китая, занимающего второе место в мире, оцениваются в $252 млрд. Они увеличились на 1,9% по сравнению с 2019 годом. Расходы Китая росли 26 лет подряд - это самый продолжительный период непрерывного роста среди всех стран в базе данных SIPRI по военным расходам.

"Продолжающийся рост расходов Китая отчасти объясняется долгосрочными планами страны по модернизации и расширению военной мощи в соответствии с заявленным желанием догнать другие ведущие военные державы", - сказал старший научный сотрудник SIPRI Нан Тиан.

В миреПомпео счел снижение расходов на оборону равносильным сговору с РФЧитать подробнее

По данным SIPRI, третье место по военным расходам занимает Индия. В 2020 году они составили $72,9 млрд.

На пятом месте по военным расходом находится Великобритания. Они составили $59,2 млрд, увеличившись на 2,9% по сравнению с 2019 годом.

Почти все страны-члены НАТО увеличили свои военные расходы в 2020 году. "В результате 12 членов НАТО потратили 2% или более своего ВВП", - говорится в докладе.

"Хотя в 2020 году большее количество членов НАТО потратили на свои вооруженные силы более 2% ВВП, в некоторых случаях это, вероятно, было больше связано с экономическими последствиями пандемии, чем с преднамеренным решением достичь целевого показателя расходов Североатлантического союза", - сказал Лопеш да Сильва, научный сотрудник программы SIPRI по вооружениям и военным расходам.

SIPRI США Китай НАТО

Новости по теме

Новости

Прокуратура выявила картельный сговор почти 20% поставщиков лекарств

Возбуждено дело об издевательстве над пенсионеркой в московской больнице

В России за сутки зарегистрировали еще 8,8 тыс. пациентов с COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 8,8 тыс. пациентов с COVID-19
Пандемия коронавируса

Минздрав сообщил о 110 тысячах госпитализированных россиян с COVID-19

К строительству БАМа и Трансссиба могут привлечь осужденных

К строительству БАМа и Трансссиба могут привлечь осужденных

Власти Башкирии нашли новый источник сырья для национализированной БСК

Власти Башкирии нашли новый источник сырья для национализированной БСК

Ан-26 с отказавшим двигателем экстренно сел в Петербурге

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 апреля

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома "Восточный"

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома "Восточный"

Минпросвещения проверит все учебники после критики Путина

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');