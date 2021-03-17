Кандидата оппозиции на пост премьера Армении будут судить за слова о восстании

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Армении направила в суд уголовное дело с обвинительным заключением против кандидата оппозиции на пост премьер-министра Вазгена Манукяна, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Обвинение в призывах к насильственному изменению конституционного строя Манукяну предъявлено в связи с его заявлениями на митингах оппозиции 12, 20 и 26 февраля.

20 февраля на митинге оппозиции Манукян призвал своих сторонников "быть готовыми к восстанию", если премьер Армении Никол Пашинян не уйдет в отставку под давлением мирных демонстраций. "Надо быть готовыми с молниеносной быстротой путем восстания захватить власть. Необходима решительность", - сказал тогда оппозиционный лидер.

В отношении Манукяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

75-летний Манукян - первый премьер-министр независимой Армении (1990-1991 гг.). В 1992-1993 гг. был министром обороны, в период его пребывания на этой должности была сформирована регулярная армия, был внесен перелом в ход военных действий в Нагорном Карабахе. В 2009-2019 гг. Манукян был председателем Общественного совета Армении.