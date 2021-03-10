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Оппозиция Армении призвала поднять восстание против Пашиняна

Оппозиция Армении призвала поднять восстание против Пашиняна
Сотрудник полиции у здания Национального собрания Армении, где проходит протестная акция оппозиции
Фото: Луси Саргсян/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил о праве граждан на восстание и радикальные шаги.

"Поскольку кресло премьер-министра захвачено предателем, каждый день нарушается Конституция, в Армении свергнут конституционный строй, то я считаю естественным правом граждан поднять восстание и прибегнуть к радикальным шагам", - сказал Сагателян на митинге у здания парламента в среду.

По его словам, отныне каждый гражданин должен взять на себя ответственность за восстановление и сохранение в стране конституционного порядка.

Сагателян заявил, что улица Демирчяна и проспект Баграмяна по периметру парламента не будут открыты до тех пор, пока премьер-министр Армении Никол Пашинян не уйдет в отставку.

Между тем, в среду депутаты парламента смогли войти в здание через хозяйственный вход, работа парламента не была нарушена. Кроме того, бывший заместитель руководителя аппарата парламента Арсен Бабаян сообщил на своей странице в фейсбуке, что в здание парламента можно попасть через спецтоннель станции "Баграмян" ереванского метрополитена. Накануне несколько сотен демонстрантов заблокировали вход и въезд в парламент Армении по призыву лидера оппозиционного "Движения спасения родины" Вазгена Манукяна.

Митинг оппозиции в среду завершен, демонстранты проводят шествие по центру Еревана.

Политический кризис в Армении

Ранее во вторник президент Армении Армен Саркисян возложил на Пашиняна ответственность за политические последствия отставки начальника ГШ ВС Гаспаряна.

Первый президент Армении (1991-1998 гг.) Левон Тер-Петросян также заявил, что главная причина сложившейся в Армении взрывоопасной ситуации является привязанность премьер-министра Пашиняна к своему креслу.

"Главной и единственной причиной сложившейся взрывоопасной ситуации является болезненная привязанность человека, полностью провалившего свою миссию по управлению страной и приведшего наш народ к унизительному поражению, к своему креслу, что чревато новыми и гораздо более болезненными угрозами", - говорится в комментарии Тер-Петросяна, опубликованном на сайте "iLur.am".

Он отметил, что оценивает сдержанность армии перед давлением оппозиции по ее вовлечению в политические процессы, а также приветствует решение начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна по оспариванию своей отставки правовым путем.

Обстановка в Армении обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб потребовал отставки Пашиняна и правительства. Так военные отреагировали на увольнение Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника Главного штаба.

Позднее Пашинян направил президенту два ходатайства об освобождении от должности начальника Главного штаба Гаспаряна.

Армения Ишхан Сагателян Никол Пашинян

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