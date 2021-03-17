В Еврокомиссии дали положительную оценку вакцине "Спутник V"

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Член Европейской комиссии, ответственный за внутренний рынок, Тьерри Бретон дал положительную оценку российской вакцине "Спутник V".

"Среди кандидатов (числится) "Спутник", "Спутник - это хорошая вакцина, потому как в России очень хорошие ученые", - сказал он в среду на брифинге в Брюсселе.

Бретон заявил, что рассчитывает на соглашение, и не исключил возможности производства российской вакцины в странах ЕС.

При этом он отметил, что в настоящий момент значительная часть производственных мощностей в ЕС загружена.

В понедельник официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер сообщил, что Еврокомиссия по-прежнему не ведет переговоры с Россией о закупке "Спутника V" для применения в Европейском союзе.

Первой страной ЕС, которая начала применять "Спутник V", стала Венгрия.