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Киргизия договорилась с РФ о поставке 500 тыс. доз "Спутника V"

Киргизия договорилась с РФ о поставке 500 тыс. доз "Спутника V"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев на брифинге в четверг заявил об имеющейся договоренности о поставке 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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"Имеется договоренность о поставке 500 тыс. доз вакцины "Спутник V". Точные сроки поставки пока не озвучены", - отметил Бейшеналиев.

Также он отметил, что Бишкек в пятницу ожидает поступление из Китая 150 тыс. доз вакцины Sinopharm.

Глава Минздрава добавил, что Киргизия ждет результаты исследования о смертельных случаях в Европе после применения вакцины AstraZeneca. Бейшеналиев заключил, в случае доказательства летальных исходов, Киргизия откажется от вакцины в пользу других препаратов.

Ранее 11 европейских стран, включая Германию, Италию, Испанию и Францию, приостановили использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca из-за вероятных побочных эффектов. Речь идет о ряде случаев возникновения тромбов после вакцинации, однако эксперты утверждают, что четкая связь пока не доказана, и сами эти случаи не выходят за рамки общей статистики.

Минздрав Киргизии планирует начать вакцинацию населения от коронавируса в апреле.

Киргизия Спутник V Sinopharm Алымкадыр Бейшеналиев

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