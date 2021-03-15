Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:53Заразились
на 15.03В России 4 400 045+9 437В мире 119 875 203+360 151

ЕК заявила, что не ведет с РФ переговоры по закупке "Спутника V"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) по-прежнему не ведет переговоров с Россией о закупке российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" для применения ее в Европейском союзе, сообщил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.

В миреГлава ПАСЕ заявил об интересе ЕС к поставкам "Спутника V"Глава ПАСЕ заявил об интересе ЕС к поставкам "Спутника V"Читать подробнее

"Как я уже говорил и на прошлой неделе, в настоящее время нет дискуссий между нашей переговорной командой и производителем российской вакцины", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

При этом де Кеерсмакер напомнил, что стратегия вакцинации ЕС - это совместная стратегия. "Государства-члены вместе с комиссией могут в любой момент принять решение расширить портфель вакцин (одобренных для Евросоюза - ИФ)", - добавил он.

Ранее в понедельник в ряде СМИ появились сообщения со ссылкой на источники о том, что Евросоюз может начать переговоры с Россией о закупке для стран ЕС вакцины "Спутник V".

Первой страной ЕС, которая начала применять "Спутник V", стала Венгрия, жителей этой страны с февраля начали прививать российской вакциной

ЕК коронавирус Россия Спутник V

Новости по теме

Новости

Германия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

Главный санврач Украины заболел COVID через 13 дней после прививки

Илон Маск назначил себя "технокоролем" Tesla

Илон Маск назначил себя "технокоролем" Tesla
Пандемия коронавируса

В Латвии обнаружили угандийский штамм коронавируса

За "Оскар" в номинации "Лучший фильм" поборются восемь картин

За "Оскар" в номинации "Лучший фильм" поборются восемь картин
Экономический кризис

ВВП G20 в 2020 году сократился на 3,3%

Пандемия коронавируса

Глава ПАСЕ заявил об интересе ЕС к поставкам "Спутника V"

Глава ПАСЕ заявил об интересе ЕС к поставкам "Спутника V"

Лукашенко дал старт работе комиссии по выработке поправок к Конституции

В двух районах столицы Мьянмы введено военное положение

В двух районах столицы Мьянмы введено военное положение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');