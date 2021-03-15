ЕК заявила, что не ведет с РФ переговоры по закупке "Спутника V"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) по-прежнему не ведет переговоров с Россией о закупке российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" для применения ее в Европейском союзе, сообщил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.

"Как я уже говорил и на прошлой неделе, в настоящее время нет дискуссий между нашей переговорной командой и производителем российской вакцины", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

При этом де Кеерсмакер напомнил, что стратегия вакцинации ЕС - это совместная стратегия. "Государства-члены вместе с комиссией могут в любой момент принять решение расширить портфель вакцин (одобренных для Евросоюза - ИФ)", - добавил он.

Ранее в понедельник в ряде СМИ появились сообщения со ссылкой на источники о том, что Евросоюз может начать переговоры с Россией о закупке для стран ЕС вакцины "Спутник V".

Первой страной ЕС, которая начала применять "Спутник V", стала Венгрия, жителей этой страны с февраля начали прививать российской вакциной