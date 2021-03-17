Запрет США на экспорт оружия в РФ вступит в силу в четверг, 18 марта
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - США с четверга, 18 марта, вводят запрет на продажу оружия России в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия, прекращают выдачу лицензий или других разрешений на экспорт в Россию вооружения, говорится в документе, размещенном в Федеральном реестре.
В соответствии с этим же законом прекращается американское финансирование любых иностранных военных программ при участии России.
В документе, однако, говорится, что исключения сделаны, в частности, для "экспорта в рамках сотрудничества властей в космической сфере".
В списке исключений фигурирует также продукция, нужная для "обеспечения безопасности гражданской авиации". Полностью принадлежащие материнской компании филиалы американских и других иностранных компаний тоже попали в список претендентов на экспортные исключения. То же самое касается и некоторых экспортных лицензий для российских граждан, работающих в США.
Госдепартамент ранее пояснял, что эти исключения действуют еще с 2018 года, а нынешняя администрация решила сохранить их. Заявки на исключения из санкций будут рассматриваться на индивидуальной основе, отмечает внешнеполитическое ведомство США.
Впервые о планах ввести такие ограничения госдеп сообщил в начале марта 2021 года.
3 марта в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявили, что поставок оружия в Россию из США нет и не планируется.
Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский сказал ранее "Интерфаксу", что заявление госдепартамента США о приостановке оборонного экспорта в Россию является формальностью, в последние годы такого сотрудничества не было.
Космос и титан
В сфере космоса Россия и США сотрудничают по Международной космической станции. Астронавты NASA отправляются на МКС на российских кораблях "Союз". На данный момент срок работы МКС рассчитан до 2024 года, но ведутся переговоры о продлении срока службы станции до 2028 или 2030 года.
Россия, несмотря на санкции Вашингтона, поставляет США ракетные двигатели РД-180 для ракет Atlas-V фирмы United Launch Alliance. Другой американской компании - Orbital ATK поставляются двигатели РД-181. Они применяются на ракетах Antares, при помощи которых на МКС отправляются грузовые корабли Cygnus.
В феврале "Интерфакс" сообщал, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" ищет новых международных заказчиков из-за американских и европейских санкций. Как отмечали в корпорации, санкции создают "риск ограничения международной кооперации при осуществлении ряда проектов".
Россия поставляет в США и европейские страны титан. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший поставщик титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer.
28 января ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" продлило долгосрочное соглашение на поставку титановой продукции с одним из своих крупных партнеров - Tital (входит в аэрокосмическую группу Howmet, США). Как сообщили тогда "Интерфаксу" в российской компании, согласно новым условиям, контракт действует до конца 2024 года.
"ВСМПО-Ависма" поставляет Tital титановые электроды. По данным российской компании, Tital производит титановые и алюминиевые конструкционные отливки для авиационных двигателей и корпусов самолетов. Tital имеет тесные связи с европейскими производителями двигателей и самолетов, такими как Airbus, Safran и Rolls-Royce.