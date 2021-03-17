Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:05Заразились
на 17.03В России 4 418 436+8 998В мире 120 697 035+478 975

Запрет США на экспорт оружия в РФ вступит в силу в четверг, 18 марта

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - США с четверга, 18 марта, вводят запрет на продажу оружия России в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия, прекращают выдачу лицензий или других разрешений на экспорт в Россию вооружения, говорится в документе, размещенном в Федеральном реестре.

В соответствии с этим же законом прекращается американское финансирование любых иностранных военных программ при участии России.

В документе, однако, говорится, что исключения сделаны, в частности, для "экспорта в рамках сотрудничества властей в космической сфере".

В списке исключений фигурирует также продукция, нужная для "обеспечения безопасности гражданской авиации". Полностью принадлежащие материнской компании филиалы американских и других иностранных компаний тоже попали в список претендентов на экспортные исключения. То же самое касается и некоторых экспортных лицензий для российских граждан, работающих в США.

Госдепартамент ранее пояснял, что эти исключения действуют еще с 2018 года, а нынешняя администрация решила сохранить их. Заявки на исключения из санкций будут рассматриваться на индивидуальной основе, отмечает внешнеполитическое ведомство США.

Впервые о планах ввести такие ограничения госдеп сообщил в начале марта 2021 года.

В миреРоссия подтвердила, что не покупает оружие у СШАЧитать подробнее

3 марта в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявили, что поставок оружия в Россию из США нет и не планируется.

Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский сказал ранее "Интерфаксу", что заявление госдепартамента США о приостановке оборонного экспорта в Россию является формальностью, в последние годы такого сотрудничества не было.

Космос и титан

В сфере космоса Россия и США сотрудничают по Международной космической станции. Астронавты NASA отправляются на МКС на российских кораблях "Союз". На данный момент срок работы МКС рассчитан до 2024 года, но ведутся переговоры о продлении срока службы станции до 2028 или 2030 года.

Россия, несмотря на санкции Вашингтона, поставляет США ракетные двигатели РД-180 для ракет Atlas-V фирмы United Launch Alliance. Другой американской компании - Orbital ATK поставляются двигатели РД-181. Они применяются на ракетах Antares, при помощи которых на МКС отправляются грузовые корабли Cygnus.

В феврале "Интерфакс" сообщал, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" ищет новых международных заказчиков из-за американских и европейских санкций. Как отмечали в корпорации, санкции создают "риск ограничения международной кооперации при осуществлении ряда проектов".

Россия поставляет в США и европейские страны титан. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший поставщик титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer.

28 января ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" продлило долгосрочное соглашение на поставку титановой продукции с одним из своих крупных партнеров - Tital (входит в аэрокосмическую группу Howmet, США). Как сообщили тогда "Интерфаксу" в российской компании, согласно новым условиям, контракт действует до конца 2024 года.

"ВСМПО-Ависма" поставляет Tital титановые электроды. По данным российской компании, Tital производит титановые и алюминиевые конструкционные отливки для авиационных двигателей и корпусов самолетов. Tital имеет тесные связи с европейскими производителями двигателей и самолетов, такими как Airbus, Safran и Rolls-Royce.

США ФСВТС

Новости по теме

Новости

В Польше введут трехнедельный локдаун из-за ситуации с COVID-19

Пандемия коронавируса

ВОЗ рекомендовала продолжить применение вакцины AstraZeneca

ВОЗ рекомендовала продолжить применение вакцины AstraZeneca

Демонстранты перекрыли в Ереване улицу c особняком Пашиняна

Минторг США намерен усилить экспортные ограничения против РФ

Минторг США намерен усилить экспортные ограничения против РФ

В Еврокомиссии дали положительную оценку вакцине "Спутник V"

В Еврокомиссии дали положительную оценку вакцине "Спутник V"

Байден заявил, что РФ придется заплатить за вмешательство в выборы

Байден заявил, что РФ придется заплатить за вмешательство в выборы

Реструктуризация кредита Минску сократит поступления в бюджет на $19,3 млн

Пандемия коронавируса

Глава Минздрава Британии заверил в безопасности вакцины AstraZeneca

Глава Минздрава Британии заверил в безопасности вакцины AstraZeneca

Что случилось этой ночью: среда, 17 марта

Подозреваемый в стрельбе в трех массажных салонах в Джорджии задержан

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');