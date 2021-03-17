Запрет США на экспорт оружия в РФ вступит в силу в четверг, 18 марта

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - США с четверга, 18 марта, вводят запрет на продажу оружия России в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия, прекращают выдачу лицензий или других разрешений на экспорт в Россию вооружения, говорится в документе, размещенном в Федеральном реестре.

В соответствии с этим же законом прекращается американское финансирование любых иностранных военных программ при участии России.

В документе, однако, говорится, что исключения сделаны, в частности, для "экспорта в рамках сотрудничества властей в космической сфере".

В списке исключений фигурирует также продукция, нужная для "обеспечения безопасности гражданской авиации". Полностью принадлежащие материнской компании филиалы американских и других иностранных компаний тоже попали в список претендентов на экспортные исключения. То же самое касается и некоторых экспортных лицензий для российских граждан, работающих в США.

Госдепартамент ранее пояснял, что эти исключения действуют еще с 2018 года, а нынешняя администрация решила сохранить их. Заявки на исключения из санкций будут рассматриваться на индивидуальной основе, отмечает внешнеполитическое ведомство США.

Впервые о планах ввести такие ограничения госдеп сообщил в начале марта 2021 года.

3 марта в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявили, что поставок оружия в Россию из США нет и не планируется.

Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский сказал ранее "Интерфаксу", что заявление госдепартамента США о приостановке оборонного экспорта в Россию является формальностью, в последние годы такого сотрудничества не было.