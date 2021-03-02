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Военный эксперт счел формальным заявление США об остановке экспорта оружия в РФ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Заявление Госдепартамента США о приостановке оборонного экспорта в Россию и прекращении финансирования иностранных военных программ с участием России является формальностью, в последние годы такого сотрудничества не было, заявил "Интерфаксу" бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

"Вероятно, это какой-то чисто формальный шаг со стороны США", - сказал он.

Бужинский сказал, что ему не известно о поставках в последние годы оружия или военных технологий в Россию из США. Также он сообщил, что в последние годы Россия не участвовала в финансируемых США иностранных военных программах.

Новые санкции США не скажутся на вопросах предотвращения военных инцидентов в Сирии, считает Бужинский.

"Единственное, что осталось - это Сирия. Кроме Сирии, я не знаю, какой у нас есть диалог по предотвращению инцидентов. Я думаю, что он сохранится. Это обоюдно выгодно", - сказал он.

В сентябре 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военные России и США поддерживают контакты по линии генеральных штабов.

Во вторник Госдепартамент США объявил о приостановке продажи России оружия в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия и прекращении выдачи лицензий или других разрешений на экспорт в Россию любых предметов из списка боеприпасов США. В соответствии с этим законом также должно быть прекращено финансирование любых иностранных военных программ при участии России.

Кроме того, США в рамках санкций отказывают России в предоставлении кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны правительственных финансовых организаций США, в том числе со стороны экспортно-импортного банка США. Вашингтон прекращает любую помощь России в соответствии с законом об иностранной помощи за исключением срочной гуманитарной помощи (продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров).

Эти меры должны вступить в силу спустя 15 дней после уведомления о них конгресса.

Вводимые против РФ санкции не будут касаться сотрудничества стран в космической сфере, сообщила администрация США.

США Россия

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