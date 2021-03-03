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ФСВТС подтвердила, что США не поставляют России оружие

Ранее Вашингтон объявил, что новые ограничительные меры предполагают приостановку поставок Москве оружия

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Поставок оружия в Россию из США нет и не планируется, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, комментируя заявление американского Госдепартамента.

"Анонсированные вчера очередные санкции США в отношении нашей страны, в данном конкретном случае, применительно к экспорту вооружений, вызывают недоумение, так как никаких поставок оружия из США в РФ не осуществляется и, естественно, не планируется", - сообщили в пресс-службе ФСВТС России.

Там добавили, что в последний раз Вашингтон поставлял Москве военную технику во времена Великой Отечественной Войны по программе ленд-лиза, об окончании которой 21 августа 1945 года объявил 33-й президент США Гарри Трумэн.

США и ЕС во вторник объявили о новых санкциях против российских должностных лиц, НИИ.

Кроме того, Госдепартамент США заявил, что Вашингтон останавливает продажу оружия в Россию в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия и прекращают выдачу разрешений на экспорт в Россию любых предметов из списка боеприпасов США. В соответствии с этим же законом прекращается финансирование любых иностранных военных программ при участии России.

Эти меры должны вступить в силу спустя 15 дней после уведомления о них конгресса.

Вводимые против РФ санкции не будут касаться сотрудничества стран в космической сфере, сообщила администрация США.

США Россия ФСВТС

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