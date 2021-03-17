Белый дом обещал в ближайшие недели ответить на "дестабилизирующие действия" РФ

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки проводит брифинг в Белом доме Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - США в ближайшие недели дадут ответ на комплекс "дестабилизирующих действий" со стороны России, заявили в среду в Белом доме.

"Президент Байден дал четко понять, что США ответят на многие дестабилизирующие действия России", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Как вы знаете, мы запросили новую оценку со стороны разведсообщества в четырех таких сферах и планируем отреагировать на действия в каждой из них в ближайшие недели", - добавила она.

"Я бы сказала, что россияне вмешивались или пытались вмешаться в выборы на протяжении многих лет, задолго до 2016 года... И мы в курсе этого, и они заплатят за это, как сказал президент (США Джо Байден во время интервью - ИФ)", - добавил она.

Она заверила, что администрация Байдена будет продолжать "оказывать давление" на Россию за ее действия.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на трех представителей Госдепартамента США сообщил, что администрация президента Джо Байдена может ввести антироссийские санкции, связанные с вмешательством в американские выборы, уже на следующей неделе.

Президент США Байден вскоре после прихода к власти поручил Нацразведке подготовить серию докладов, связанных, в частности, с Россией. Один такой доклад касался предполагаемого иностранного вмешательства в американские выборы 2020 года. Разведка США, как ожидается, в скором времени представит выводы и по другим темам помимо вмешательства в выборы 2020 года. Среди прочего, речь пойдет о масштабной кибератаке на компанию SolarWinds, за которой, как считают в США, может стоять Россия.

Со своей стороны, в МИД РФ в среду вечером сообщили, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".