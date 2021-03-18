Что случилось этой ночью: четверг, 18 марта

Заседание по вакцине AstraZeneca, вылет посла РФ в Москву 20 марта, Lancet о риске повторного заражения COVID-19

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Европейский регулятор вынесет рекомендации по вакцине AstraZeneca. Европейское агентство по лекарственным средствам проведет в четверг заседание по вакцине AstraZeneca, так как ранее целый ряд европейских стран объявил о приостановке применения вакцины из-за случаев возникновения тромбов после прививки.

- МИД Украины обвинил Иран в сокрытии причины крушения украинского лайнера. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, анализ документа доказывает, что Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов.

- Канцлер Австрии выступил за скорейший допуск "Спутник V" на рынок ЕС. Ранее в Еврокомиссии сообщили, что людям привитым российской вакциной "Спутник V" может быть выдан Европейский сертификат вакцинации.

- Посол РФ в США вылетит в Москву для консультаций 20 марта, где в ходе встреч планируется обсудить пути налаживания российско-американских отношений.

- Lancet сообщил, что риск повторного заражения COVID-19 выше у пожилых людей. Авторы исследования заявили, что нельзя полагаться на естественную защиту иммунитета. Вакцинация всех групп населения является наиболее надежной мерой от COVID-19.