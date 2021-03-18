Госдеп отвел Китаю критически важную роль в денуклеаризации КНДР

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Китай играет ключевую роль в деле денуклеаризации КНДР благодаря своему экономическому влиянию на Северную Корею, которое он должен использовать, заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

Денуклеаризация, по его словам, отвечает и интересам самого Китая, и он может "сыграть критически важную роль в том, чтобы побудить Северную Корею к денуклеаризации", сказал Блинкен на брифинге в Сеуле.

"У Пекина есть интерес, явный личный интерес в содействии денуклеаризации КНДР", - сказал он.

Дипломат пояснил, что политика и ракетно-ядерные программы Пхеньяна являются "источником нестабильности, источником опасности и очевидной угрозой для нас и наших партнеров, но Китай действительно заинтересован в том, чтобы помочь справиться с этим".

Госсекретарь отметил "уникальные" отношения Китая и Северной Кореи и "огромное" влияние Пекина на Пхеньян. "Я надеюсь, что, что бы ни случилось в будущем, Китай будет эффективно использовать это влияние", - сказал он.

Брифинг состоялся по итогам визита в Сеул Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина, где они провели диалог с южнокорейскими партнерами в формате 2+2.

Решение вопросов, связанных с ядерной и баллистической ракетной программами КНДР, является приоритетом для альянса Южной Кореи и США, говорится в совместном заявлении сторон по итогам переговоров.

На брифинге Блинкен отметил: "Мы привержены денуклеаризации Северной Кореи, снижению уровня угрозы, которую КНДР представляет для Соединенных Штатов и наших союзников, а также улучшению жизни всех корейцев, включая народ Северной Кореи, который продолжает страдать от широко распространенных и систематических злоупотреблений со стороны репрессивного правительства".

Критика Китая

Он также коснулся "агрессивной и авторитарной политики Китая". "Мы ясно видим последовательное невыполнение Пекином своих обязательств, - сказал он. - И мы говорили о том, как агрессивное и авторитарное поведение Пекина бросает вызов стабильности, безопасности и процветанию Индо-Тихоокеанского региона".

Он подчеркнул, что такие действия Пекина делают "еще более важным" единый подход союзников США к отстаиванию демократических ценностей. "В то время, когда мы наблюдаем отход от демократии и соблюдения прав человека во всем мире, в том числе в Мьянме, где военные пытаются отменить результаты демократических выборов, жестоко подавляя мирных протестующих, как никогда важно, чтобы мы вместе отстаивали ценности и интересы, которые нас объединяют", - сказал он.