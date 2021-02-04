SEC проверит посты по GameStop на предмет мошенничества

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Следователи Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США проверяют сообщения в соцсетях и на форумах, чтобы выяснить, могла ли волатильность акций американских GameStop Corp., AMC Entertainment Holdings Inc. и ряда других компаний быть вызвана мошенническими действиями, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Комиссия также проверяет торговые данные, чтобы понять, могли ли подобные публикации быть частью процесса манипулирования ценами, сказал один из источников. Регулятор особенно сфокусировался на поиске дезинформирующих сообщений, направленных на то, чтобы ненадлежащим образом повлиять на рынок.

Основной версией событий является предположение о том, что индивидуальные инвесторы объединились на платформе Reddit, покупая акции компаний, против которых делали ставки хедж-фонды. Между тем некоторые участники рынка начали высказывать предположения о возможной причастности к росту акций профессиональных инвесторов, пишет WSJ.

Акции GameStop начали резко дешеветь на этой неделе, и в адрес SEC зазвучало все больше призывов выяснить, чем был вызван рост бумаг. Сенатор Элизабет Уоррен, одна из главных критиков Уолл-стрит в Вашингтоне, потребовала у SEC выяснить причину "колебаний как в казино". Палата представителей и Сенат США планируют провести слушания в связи с ситуацией.

Министр финансов США Джанет Йеллен также планирует встретиться с чиновниками основных американских финансовых регуляторов, чтобы обсудить волатильность на рынке, связанную с акциями GameStop.

В прошлую пятницу SEC заявила, что намерена провести проверку действий некоторых трейдинговых платформ, неделей ранее ограничивших возможность торговать акциями GameStop и AMC Entertainment, которые подскочили в цене из-за спроса со стороны индивидуальных инвесторов.

Аналитики считают, что в результате нынешней ситуации SEC может ужесточить требования к брокерским фирмам, чтобы гарантировать достаточность капитала в период рыночной волатильности.

Некоторые конгрессмены также предложили законодательные изменения, включая ограничение коротких продаж и введение налогов на финансовые транзакции.

Акции GameStop в ходе торгов в четверг теряют в цене 21,7%, цена бумаг AMC Entertainment уменьшается на 12,3%.