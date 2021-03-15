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Почти 140 демонстрантов погибли в ходе протестов в Мьянме

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Число убитых демонстрантов после захвата военными власти в Мьянме возросло до 138 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

В ходе акций в воскресенье в течение дня погибли 38 человек, днем ранее, в субботу, погибли 18 человек. Среди них были женщины и дети. После этого власти Мьянмы ввели военное положение в двух районах столицы - Хлангтхайе и Швепйита.

В миреAmnesty International обвинила военных Мьянмы в преднамеренных убийствахЧитать подробнее

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил насилие против мирных демонстрантов и призвал международное сообщество "объединиться в солидарности с народом Мьянмы и его демократическими устремлениями".

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет.

Протесты в Мьянме

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Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газУчастники протестов требуют освободить государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьина, задержанных в ходе военного переворотаДемонстранты собираются в разных частях столицы, используя баррикады в качестве укрытияПротестующие используют шлемы, защитные очки и самодельные щитыПолиция начала силовую операцию в субботу, 27 февраля, после нескольких недель мирных протестных акцийС начала демонстраций в стране погибли 21 протестующий и один полицейский Не менее 30 человек были ранены1 февраля в стране произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.События в Мьянме вызвали международное осуждение. США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.
Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газ
Мьянма

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