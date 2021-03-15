Почти 140 демонстрантов погибли в ходе протестов в Мьянме

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Число убитых демонстрантов после захвата военными власти в Мьянме возросло до 138 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

В ходе акций в воскресенье в течение дня погибли 38 человек, днем ранее, в субботу, погибли 18 человек. Среди них были женщины и дети. После этого власти Мьянмы ввели военное положение в двух районах столицы - Хлангтхайе и Швепйита.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил насилие против мирных демонстрантов и призвал международное сообщество "объединиться в солидарности с народом Мьянмы и его демократическими устремлениями".

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет.