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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:28Заразились
на 17.03В России 4 418 436+8 998В мире 121 196 160+499 125

Число заразившихся COVID в мире превысило 121 млн, число жертв - 2,68 млн

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга составило 121 196 ъ160, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 680 410, выздоровели около 97 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 29 605 933 инфицированных COVID-19, зафиксировано 538052 летальных исхода, излечились более 21 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия. Здесь за время пандемии зарегистрировано 11 693 838 заболевших, из них умерли 284 775 человек, вылечились более 10 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 в той стране с начала пандемии составило 11 474 605, число скончавшихся - 159 216, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 345,5. В США на 1 млн жителей умерли 1 657 человек, в Бразилии - 1 335, в Индии - 115.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 18 марта 2021 годаПандемия коронавируса
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